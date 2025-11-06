60年在地老廚房「燒沒了」 南門攤商難過：市場是家

具有60年歷史的桃園南門市場，一夜大火卻讓這裡許多生鮮攤商和服飾攤商全都被燒光。（圖／東森新聞）





具有60年歷史的桃園南門市場，在當地人心中具有重要意義，吃的穿的在這裡都能包辦，還有知名的超人氣水煎包。不過一夜大火，卻讓這裡許多生鮮攤商和服飾攤商全都被燒光，有牛肉攤商肉品全被燒毀，估計損失50萬跑不掉，也有服飾業者受訪時，在鏡頭前聲淚俱下。

南門市場攤商：「南門市場就像我家一樣，就像我媽媽一樣，我們家失火了，你們說我不傷心嗎。」

哭得一把鼻涕一把眼淚，一場無情大火燒掉了避風港，在桃園南門市場賣衣服的阿姨聲淚俱下，因為這裡對在地人來說，早已成了第二個家。

位於南昌東街的服飾店也是受災戶之一，3樓屋頂被燒掉，趁現在火熄滅，趕緊將屋內良好的衣物拖出店外，畢竟能救一件是一件。

受災攤位服裝店老闆娘：「因為它是童裝，童裝的尺寸太多了，而且剛好現在遇到換季，所以可能會損失滿慘重的。」

除了服飾店，生鮮食品業者也很嚴重，整個攤位燒得焦黑，剛進貨的牛肉都被燒光了。南門市場自治會委員李先生：「生財器具大概燒掉40到50萬，我有進了一箱無骨牛小排，那個算是單價高的，一箱就2萬多元。」

桃園南門市場位在桃園市中心 ，從民國40多年創立以來已經一甲子，是桃園歷史最悠久的傳統市集，知名美食像是水煎包、飯糰、肉圓在這裡都能吃到。這回慘遭祝融肆虐，當地居民都好心疼。

在地民眾：「昨天聽到大火我也很驚訝，講說三分之二的公有市場會整個燒盡，然後不知道什麼時候復原，所以我特地繞來看一下說到底破壞到什麼程度，是不是很快就能重建。」

南門市場在當地人心中具有重要意義，市府已經啟動程序，盤點受災攤商，研擬中繼和重建方案，希望可以盡快讓市場恢復原貌。

