60年油飯歇業近2年回歸！客頂「寒風陣雨」排長龍

長長人龍排滿整條巷。（圖／東森新聞）





冷氣團南下，北部氣溫驟降，而天冷不少人就喜歡吃傳統中式早午餐，位在三重的知名油飯老店，歇業兩年後近期回歸，即便又濕又冷，一早還是吸引上百人冒雨搶排！而大家除了油飯，還會配上一碗「冬粉湯」；還有油飯老店是配「四神湯」，同樣生意搶搶滾。

長長人龍排滿整條巷，不畏冷風吹雨掃臉，竟然是為了它。三重知名油飯老店，休息近兩年之後再回歸，早上七點一開門，就是這樣的盛況，不過這次回歸暫時祭出限購令，每人最多只能買三斤。

廣告 廣告

排隊顧客：「第一次來，聞風而來跟風，（想買）十斤吧，我吃了二三十家（油飯）過，可是找不到跟他差不多了，現在已經排差不多一小時了。」

即便限購，這人潮還是多到超過9點來就排不到，招牌油飯蒸到油油亮亮，淋上滷汁，再加幾圈甜辣醬，濕潤粒粒分明，鹹香辣味帶勁，再配上一碗貢丸冬粉湯，解膩又滿足，即便回歸漲5元，顧客照樣捧場。

油飯店老闆娘：「停了快兩年，啊這兩年就所有東西都漲，這次（回歸）是因為女兒說要接啦，啊女兒要接，就想說先來幫她這樣子。」

顧客：「他的油飯就是很傳統這樣子，（之前）9點10點吃得到，現在9點10點吃不到。」

距離不到500公尺還有另一家油飯老店，一樣一早生意就很旺，而這裡的必點一套則是一碗油飯再加上四神湯。

油飯加上滷香菇，裡面還有淡淡的乾蝦仁，淋上不死鹹甜醬，再加點辣，Q彈夠味，搭配一碗滿滿豬腸的四神湯，和各種大鍋滷菜，成功擄獲在地人的心。

顧客：「我覺得他的油飯，做的很Q軟，非常好吃，（配四神湯）合口味啦對味。」

三重油飯一級戰區，說到必搭組合，是冬粉湯四神湯還是菜頭湯，每到天冷，老饕們各有擁護。

更多東森新聞報導

獨家／領餐人砸店鬧事！百年油飯店無奈取消待用餐

首屆新北油飯節登場 傳承庶民味城市情

獨家／颱風季小確幸！50元手路菜、10元雞油飯吃好吃滿

