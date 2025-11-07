60年首次休10天！鹽埕冬粉老店有豬肉賣了 饕客嗨翻

記者黃智忠、潘建任、吳繢杉、SNG／嘉義-高雄報導

高雄鹽埕區知名的冬粉老店，豬內臟料理是饕客必點，受禁宰溫體豬影響，日前宣布公休10天，今早豬肉趕在10時許到貨，很多客人迫不及待來享用，各地屠宰場加大運能拍賣豬隻，台南知名的豬心老店也宣布8日營業！

高雄鹽埕區老店，7日早上終於開賣。

豬心湯燒滾滾，咬一口，這番滋味饕客等了好久好久，高雄鹽埕區開業一甲子的冬粉王，7日早上終於開賣。

客人：「前幾天就來了，結果沒開店啊。」

客人：「就滿開心的，終於有肉可以吃。」

廣告 廣告

客人：「我來跑好幾趟了，今天是買給小朋友當晚餐。」

60年來累積不少老客人，一大早就來品嘗第一批豬肝、豬腸，受到禁宰影響業者連休10天，7日一大早率先開賣鴨肉，至於豬內臟多等兩小時，終於到貨。

豬內臟陸續到貨。

鹽埕冬粉名店李老闆：「今天的量比較少，大概差不多平常三分之二而已，休10天了，當然重新開業可以恢復正常的生活，（開了60年來，是不是都沒有遇過這種連休10天的狀況？）從來沒有，第一次休10天。」

有收入最開心，除了高雄冬粉王，台南超過70年歷史的阿明豬心，也在臉書公告11月8日開始營業，各地的屠宰場動起來，7日凌晨5時，已經有豬隻送到嘉義肉品市場等拍賣。

台南70年歷史的阿明豬心也在臉書公告。

嘉義市肉品市場總經理劉宸炫：「今天是1500多頭（豬），多了400多頭。」

嘉義拍賣的範圍包括嘉義縣、雲林甚至台南的豬隻，至於在高雄豬隻量也比往常更多，提早1小時拍賣。

鳳山肉品市場業務課長曾先生：「拍賣的話是12點，因為豬隻太多的關係，改成11點拍賣，就比平常多了3，400頭，今天1710頭。」

各地屠宰場豬隻量也比往常多。

各地屠宰場恢復運作，老字號餐廳陸續復工，熱呼呼的豬心、腰子湯，也終於再度飄香。

更多三立新聞網報導

直擊／黃昏市場湧「買豬肉潮」！店家曝每斤貴10元跑不掉

今立冬出太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署搬數據：只有1句可信

直擊／怕搶不到肉！市場豬肉攤「民眾預訂爆滿」 最快明早就有溫體豬

鳳凰上看強颱！專家揭最新路徑「對台灣很不利」：快做好防颱準備

