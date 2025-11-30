60年一次！2026年遇「赤馬紅羊劫」命理師示警6大災難

命理師提醒，2026年將出現「赤馬紅羊劫」，歷史上每逢此劫，多伴隨動亂、戰爭或政局劇變。（示意圖／翻攝自photoAC）





傳聞每60年才會出現一次的「赤馬紅羊劫」即將在2026年來臨，命理師沈嶸指出，歷史記載每逢赤馬紅羊劫，往往伴隨動亂、戰爭或政局劇變，而明年社會上可能會出現6大「未爆彈」，令人不免擔憂。

命理師沈嶸在臉書發文表示，2026年為丙午「赤馬年」，丙、午均屬火，「火上加火」象徵能量強烈累積。他形容，2026年將是「平穩暴發提升年」，意思是好的事情可能迅速提升，壞的問題也會同步放大，形成「加速累積、強化結果」的能量場。財務、事業、健康等各方面，都可能出現突發或累積的變化。

沈嶸指出明年六大「暴發性提升現象」：

一、AI將大舉入侵自媒體

AI生成內容成本低、速度快，對依賴團隊拍攝與大製作的YouTuber構成壓力。預計2026年，AI影片與短影音將大量湧入YouTube及各大社群平台，傳統創作者因成本高、效率慢，可能面臨流量下降與兩極化現象加劇。

二、店面與商辦空租率上升

2026年企業將更偏向「小規模、高效率」運作，許多公司傾向縮編、減少固定成本。商辦、街邊店、百貨櫃位空租率上升，尤其是租金高、坪數大的店面受創最深。僅剩餐飲型、醫美型產業仍具穩定需求。

三、「新節儉主義」盛行

2026年後，大眾消費將更注重CP值，每一分錢都花得精打細算。假日旅遊偏向免費或低成本活動，如逛街、踏青、單純觀光，住宿需求下降。「窮遊」盛行，吃飯也會挑優惠促銷，形成全民節省潮流。

四、命理與心靈線上課程熱潮

AI降低教學成本，使線上課程門檻大幅降低，2026年將進入「全民開課時代」。大眾對命理八字、能量療癒、心靈成長、通靈等課程興趣上升，形成熱潮。但優質師資稀少，課程良莠不齊，學員容易花錢學了一堆知識卻無法真正消化。

五、勞力工作薪水提升

AI取代大量低階文書、文編及基礎行政工作，公司人力需求縮減，但效率提升。相對地，木工、水電、建築、照服等勞力密集工作不易被取代，缺工現象明顯，薪資因此提升，成為勞動市場中需求穩定且收入增長的領域。

六、低風險投資成熱門

全球經濟不確定性增高，民眾對穩定投資方式需求上升。定期定額ETF與黃金等低風險、長期穩健的投資方式，預計在2026年將成為最受青睞的選擇。沈嶸提醒，市場好壞並存，掌握趨勢、投資穩健，才能趁勢獲得正向提升。

沈嶸最後提醒民眾，不必過度焦慮或恐慌。2026年是好壞參半的一年，機遇與挑戰並存。趁現在檢視長期忽略的問題，排除阻礙，才能在「提升年」避免成為拖累運勢的絆腳石，把握契機迎來好運。

