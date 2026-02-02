60年一遇赤馬紅羊劫降臨？曾算中蔡英文當選 他預言2026年爆5大災難

生活中心／林昀萱報導

今年是60年一遇的赤馬紅羊劫，楊登嵙預言恐發生5大災難。（示意圖／資料照）

2026丙午年是「60年一遇」的赤馬紅羊在劫，社會高度關注兩岸局勢、也關心2026年大選及國內政局。過去曾經準預言蔡英文在2016年、2020年當選總統的民俗專家楊登嵙也示警，2026年恐出現五大災難要特別注意。

陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦，籤詩內容為：「止止止，有終有始，似月如花，守成而已。」道場主席羅世新指出，今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份。台灣地處多火山與溫泉帶，地熱與火能條件充沛，與離火運相應，象徵國際能見度提升與產業動能加速，特別有利於科技與創新發展。同時，道場也提醒，火運之年往往代表變化迅速、局勢多變。外部方面，中共對台施壓與認知作戰持續升高；內部則面臨朝野對立加深、政治僵局難解的現實，內外變數交織，將深刻影響台灣在新一輪國際秩序重組中的關鍵位置。

陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤。（圖／道場提供）

楊登嵙在政論節目中分析，2025年為乙巳年，乙為木，巳為火，木生火火很旺，就會出現火災、爆炸、戰爭、地震、病毒爆發或傳染。例如台中新光三越氣爆、北捷無差別攻擊及俄烏戰爭、以色列及哈瑪斯戰爭、伊朗戰爭，直呼「2025年火真的太旺了一點」。他也示警，2026年是丙午年，丙是火，兩堆火又是陽火更旺，預言今年將發生和去年類似事件，包括「火災、爆炸、戰爭、地震及傳染性疾病」，包括新冠肺炎（COVID-19）變型影響人類、非洲豬瘟、腸病毒、禽流感等，都要小心。

至於今年的股市，楊登嵙指出，近3年股市都是在看AI表演，因為AI建置需要相當大的電力，這部分就是火，其餘傳統類股都往下。AI相關、要用到的設備包括稀土、藥水都會大發其財；甚至戰爭相關的軍火工業，也都很有利。另外，楊登嵙也說，選舉期間也會「相當火大，會很刺激」。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

