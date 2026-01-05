60年一遇「火氣最旺年」 曾命中「沒總統命」她示警1族群：經濟恐大震盪

實習記者藍子瑄／台北報導

命理師周映君，近日針對2026年國運提出看法，直言政治、經濟與天災層面都難免出現波動，但整體走向仍是「驚險中可過關」。（示意圖/ PIXABAY）

今年被視為60年一遇的關鍵年，不少命理圈人士早已示警「火氣過旺」。曾精準斷言民眾黨前主席柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年整體國運提出看法，直言丙午年火上加火，政治、經濟與天災層面都難免出現波動，但整體走向仍是「驚險中可過關」。

周映君日前在節目中分析2026年運勢指出，丙午年天干地支皆屬火，象徵能量強烈、變化加劇，表面看似不利，但納音屬於「天河水」，意即外在環境再熱，核心仍有水氣調節，因此不至於全面失控，她形容整體狀況是「看起來很嚇人，實際上能撐得住」。

不過，她也提醒，火氣過盛容易引動人心不安，政治層面勢必出現紛爭與對立，所幸衝突多為階段性，最終仍會逐步回到穩定狀態。至於經濟走勢，她形容「震幅會很大」，特別點名「高槓桿操作者」心理壓力恐怕不小，但長線來看仍能慢慢走回正軌。

在天災人禍方面，周映君坦言2026年依舊難以完全避免突發狀況，但她也強調，只要社會能保持冷靜、制度持續運作，「事情就不會走到最壞的局面」，呼籲民眾在變動之年更要穩住心態，才能安然度過。

