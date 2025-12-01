60年一遇「赤馬年」！4生肖體質火旺 應避免穿太紅

2026年為丙午「赤馬年」，《搜狐網》指出，傳統習俗穿紅保平安，但在這一年卻有遇火不穿紅的民俗提醒，其中與屬馬相合的屬虎、狗、羊者可穿紅旺運，但體質火旺者應避免。

2026年為六十年一遇的丙午赤馬年。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據《搜狐網》命理專欄表示，2026年為六十年一遇的丙午赤馬年，天干地支皆屬火，形成罕見的雙火疊加格局。丙午年的丙為陽火、午亦屬火，火氣疊加使能量格外旺盛，因此又稱赤馬年。此格局象徵熱力強盛，也隱含燥氣過旺、物極必反之勢。《地母經》記載春夏雨水遭連串，指火旺易致水勢反撲，出現極端氣候。古人藉此提醒火盛之年更應講求五行調和。

紅衣。（示意圖／翻攝自pixabay）

一般本命年以穿紅祈福，如紅內衣、紅腰帶等，象徵驅邪納吉，源自古代朱衣避厄的觀念。然而丙午年火氣過旺，再加大量紅色等於火上添火，反易破壞平衡。民俗建議今年本命年者宜用調和而非加火，例如戴金屬飾品，因金能泄火，或穿藍黑等水色系衣物以平衡火氣。

雖然赤馬年不宜過度穿紅，但部分生肖仍需藉紅色化太歲。屬馬者值太歲兼刑太歲，可用小件紅繩但不宜全身皆紅。屬鼠者子午相沖，事業感情波動大，紅色可作緩衝。屬牛者丑午相害，易惹口舌，小量紅色有助防小人。屬兔者卯午相破，情緒易不穩，可用紅色穩心神。

逢九者如9歲、18歲、27歲等，逢九為運勢轉折，佩紅增吉。與屬馬相合的屬虎、狗、羊者可穿紅旺運，但體質火旺者仍應減少使用，以免心浮氣躁。

《地母經》亦提到魯魏多疫災，火旺之年常伴極端炎熱，另可能出現春秋反常暴雨，類似1966年丙午年部分地區曾有洪災。健康方面，火主心，中醫認為火過盛易致心血管不適與情緒焦慮，建議多食百合、蓮子等滋陰食材，也可透過藍色裝飾、流動水景增添水的調節力量。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

