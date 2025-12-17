60年一遇「赤馬紅羊劫」必有大劫？命理師：面臨極端改變

2026年是60年一遇的「赤馬紅羊劫」，傳出歷史記載每逢赤馬紅羊劫將伴隨動亂，對此，命理專家簡少年老師表示，雖然會面臨極端性改變，但如果以正向觀點來看待，其實各方面都會變得很好。

2026年為六十年一遇的丙午赤馬年。（示意圖／中天新聞）

命理專家簡少年老師近日在《命運好好玩》YT頻道中表示，2026年是人類巨大躍進，可能會迎向全新的人類生產模式，包括能源、AI等，明年丙午年因為「非常大的火」的情況下，所有人都會面臨極端性的改變，但如果以正向觀點來看待，其實各方面都會變得很好。

簡少年進一步表示，2026丙午年是一個「超大的火」，若命中很缺火的人，那2026年就不得了，運勢會一飛衝天，他補充說，若2025年過得不錯，那大機率2026年和2027年也都會過得很不錯，因為2025年本身就是「火很大的一年」，只是2026年達到「火超大的一個峰值」，因此2025年運氣佳的人，在2026年也就大發利市。

八字調候是命理學中針對八字命盤五行「寒熱燥濕」失衡，透過調整以達到平衡的理論。簡少年解釋，這個「調侯」如果是屬豬、屬老鼠的，兩生肖屬於比較冷，因為亥、子；若剛好是冬天出生，亥月、子月，且生辰時間又很晚，綜合下來有非常高的機率是一個「天寒地凍」的八字，因為八字屬於天寒地凍，想要有活力就得靠火，因此符合上述條件的人，2026年可以好好期待一下。不過，簡少年也提醒，「生肖部分要看立春，立春沒有過代表不符合此結構。」

