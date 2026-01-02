60年一遇「赤馬紅羊劫」2026國運籤出爐！6字洩天機

陽明山姜太公道場抽出2026年的國運籤。（示意圖／pixabay）





隨著2026年正式到來，不少民眾依循民俗關注國運走向。陽明山姜太公道場為此請示台灣的丙午火馬年運勢，卜得「離兌」上卦。道場主席羅世新親自解析此卦象的啟示。

火可生熱亦可祝融

羅世新指出，2026年適逢60年一遇、象徵火運旺盛的赤馬紅羊年，更是九紫離火運全面啟動的關鍵時刻，而台灣地處火山與溫泉帶，與離火運相應，預示國際能見度顯著提高，產業界尤其科技、創新領域動能將出現高速發展。

羅世新提醒，火運之年也意味變化迅速、局勢多變。外部方面，中共對台施壓與認知作戰持續升溫；內部面臨朝野對立加深、政治僵局難解的現實。內外變數交織，將深深影響台灣在新一輪國際秩序重組中的關鍵定位。

國運核心在6字

針對今年卜得的2026國運籤詩內容：「止止止，有終有始，似月如花，守成而已。」羅世新說明，卦象所示，今年治國與施政的核心在於「止爭、守中、守成」。台灣雖小，卻有強大的火運條件與產業優勢，在半導體產業帶動下，有機會穩居世界主流國家之列，讓2300萬人民得以安居樂業，這也是全民共同的期盼。

羅世新呼籲，政黨領袖應以政通人和為念，採中道而行，朝野政黨必須休兵止爭、適可而止，各守其成。在財政劃分、年金改革、國防特別預算與國家安全相關法案等重大內政議題上，應以協商取代對抗。

蓬萊台灣把握時局

針對兩岸與國際局勢，羅世新依卦象指出，亞太地區逐漸形成民主陣營對抗非民主集團的新冷戰格局，美國、日本都對台海議題展現高度關注，未來川普訪問中國大陸後的發展，將成為觀察國際局勢走向的重要指標。

羅世新強調，台灣自古享有「蓬萊仙島」美譽，是地球磁場能量的重要匯聚之地。面對赤馬紅羊火運年的挑戰與機遇，台灣應把握美日等國支持的契機，推動產業升級與國際合作。同時，借鑒台積電創辦人張忠謀、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等國際級企業領袖的全球視野，鞏固科技優勢，努力成為全球各國樂於支持與愛護的國家。

