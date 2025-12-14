60年一遇「赤馬紅羊劫」！4生肖犯太歲 命理師曝化煞秘招

命理師柯柏成表示，2026丙午馬年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，馬、鼠、牛、兔等4個生肖將面臨犯太歲困擾，運勢波動劇烈，建議點燈安太歲。

生肖 馬、鼠、牛、兔明年犯太歲，建議點光明燈。 （示意圖／中天新聞）

柯柏成表示，犯太歲的四個生肖中，屬馬者為值太歲／刑太歲，運勢起伏不定，主要面臨刑太歲問題，容易自尋煩惱引發不必要的官司糾紛；屬鼠者遭遇沖太歲，將面臨對立衝擊與較大變動，特別是桃花沖的影響，飛來豔福絕非好事。

柯柏成指出，屬牛者則為害太歲，與上級長官、長輩或合作廠商溝通困難，原本談妥的事務常遭遇無法預期的變化；屬兔者面臨破太歲，人際關係與合作容易出現破裂，感情方面易有競爭對手出現或遭遇其他不當誘惑。

上述四個生肖中建議點燈安太歲，柯柏成強調，生肖運勢僅為大方向參考，實際仍需依個人八字結構的喜忌差異進行個別處理，不過在傳統上，最簡便的化解方式是前往廟宇點太歲燈或平安燈，冬至後即可開始為明年馬年點燈安太歲，但仍需配合各宮廟的開放登記時間。

此外，民眾也可配戴羊形象的墜鍊或手環，或在辦公室桌上擺放三羊開泰雕塑，小朋友犯太歲者可在床頭放置喜羊羊玩偶，因為羊的形象具有化解太歲沖煞的功效。

在飲食方面，柯柏成建議以茹素為宜，若暫時無法避免肉食，至少在節氣「立春」當天，2026年2月4日要避免食用羊肉，可減少太歲的負面影響。

