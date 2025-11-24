60後拼「健腳」太吃力，「健爽」就好！四獸山、仙跡岩、圓覺瀑布…施昇輝激推這些步道：兼具健身與爽度





幾年前和朋友去爬陽明山的面天山，在某個路口，帶隊的朋友說：「健腳組跟我走，健爽組走另一條路。」以前，我希望自己是「健腳組」，現在我只希望是走難度不超過5分的「健爽組」就好。很多人會從苗圃爬上七星山主峰，這應該算是7分難度，但我現在只想走到七星公園就好，這樣只有5分。我告訴自己，希望75歲還走得動這條路，就已心滿意足。

我們有一群朋友，常利用周休2日去新竹尖石鄉的一處露營地露營。我們和另兩對夫婦因為已經退休，所以常在周五晚上就「夜衝」入住，這樣一來，周六早上就可以離開營地去別處走逛，不至於一直待在營地太無聊。

廣告 廣告

我們最常去走的是馬胎古道，這條古道的走法有兩種，一般人多從古道入口上去，也可以從另一條南坪古道入口上山。前者停車不要錢，但車位不多，後者較少人走，停車方便，但要收費。

我們以前愛走南坪古道，前面3百公尺都是一路向上的階梯，雖稱不上陡峭，也鋪設好走的棧板，但走來多少還是會喘。之後就比較平緩，一路前行到1.1公里處，會有一座涼亭供人休息。南坪古道自此結束，再往前走，就接上馬胎古道。有時候，我們在涼亭休息後就循原路回去，因為要和其他露友在南坪古道入口處的一家客家餐廳吃中飯。

登山步道難度不高，仍須做好完全準備

6月下旬，因為沒和其他露友聚餐，所以我們3對夫婦決定直接從馬胎古道的入口上山，走到終點處、也就是嘉興國小義興分校附近的餐廳吃飯。從這裡到涼亭，都是好走的棧道，也比南坪古道短，坡度更平緩得多。真正的挑戰是在離開涼亭、往前走約100公尺的吊橋之後，全程就一路向上，且都是比較原始的道路，有一小段甚至還需要拉旁邊的繩索輔助。

因為前一天山區下過雨，所以儘管當天艷陽高照，但古道上有些路段仍有些泥濘，加上石上多青苔，一不小心就有滑倒的可能，必須謹慎小心。馬胎古道全程2.3公里，共有兩個涼亭可供休息，約莫花了我們不到1個半小時。

結束全程，好好吃個飯，大景配美食，洗滌一身疲憊。吃飽飯，我們擔心循原路回去，因為是下坡，更容易滑倒，所以決定走產業道路下山。雖然這樣走，要走4.5公里，但至少安全，而且花的時間其實和走古道差不多。

如果要我從1到10分，給馬胎古道的難易度打分數，我會給它2分。這條步道會讓你流點汗，但不會流太多汗，應該是一般人都能負荷的程度。

雖然不難，但也不該太大意，至少該穿個比較防滑的鞋子，也要記得帶把折疊傘或雨衣，避免山區突然下雨。此外，寬邊的遮陽帽是必備，開水當然也不能少。這種2分難度的古道不一定需要用登山杖，但我還是會帶，總能減輕一些腳的負擔。

在我心目中，苗栗獅潭的鐘樓古道，就是1分難度的古道。它離獅潭行政中心很近，但附近沒有停車場，所以建議可將車停在7-Eleven門前，完全免費。這條古道全程只有1.89公里，呈圓環狀，從登山起點繞一圈，又回到起點。前800公尺緩步向上，都鋪有非常好走的階梯，且置身竹林，非常涼爽。最高點有一涼亭，自此緩步向下，至1公里後，已是產業道路，走來完全不吃力。

第三人生「健腳」太吃力，「健爽」就夠了

我平常住台北，當然無法常去走這兩條古道，而我在台北最常爬的是四獸山。

搭公車到松山奉天宮，就可以爬虎豹獅象四獸山。虎山的登山口就在奉天宮，一開始要爬120階很陡的階梯，但之後直到要登虎山峰之前幾乎再無難度。接著循路標再上豹山峰和獅山峰，都在路邊，幾乎不費吹灰之力。最後上象山峰，但我不會往象山捷運站的方向下山，而是走永春崗公園下山，相對輕鬆得多。我也給四獸山2分的難度。但如果從捷運象山站上來，難度就要給4分了。

從捷運麟光站下車，則可走富陽生態公園，如果只走到中埔山，難度2分。從捷運景美站下車，可爬仙跡岩，也是2分難度。從捷運大湖公園站下車，可走大溝溪，如果只走到圓覺瀑布，只有1分難度，繼續走到圓覺寺，難度就提高到3分。從捷運劍潭站下車，可爬圓山，這個難度就有5分了。

幾年前和朋友去爬陽明山的面天山，在某個路口，帶隊的朋友說：「健腳組跟我走，健爽組走另一條路。」以前，我希望自己是「健腳組」，現在我只希望是走難度不超過5分的「健爽組」就好。

很多人會從苗圃爬上七星山主峰，這應該算是7分難度，但我現在只想走到七星公園就好，這樣只有5分。我告訴自己，希望75歲還走得動這條路，就已心滿意足。

健腳太吃力，何苦來哉。健爽兼具「健身」和「爽度」，其實就夠了。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

少吃多動也沒用？她半年胖6公斤好冤枉！醫揭「圍更年期」真相：10招穩胰島素、甩脂不復

他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像

同學50後想住新大樓，捧千萬買淡水卻悲劇了…她勸：中年後買房要割捨「起家厝」情結



