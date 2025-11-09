60歲凍齡不老的8大秘訣！郭富城開全麥唱跳3小時 深夜直奔嗑麻辣鍋

郭富城高雄演唱會9日圓滿落幕。爵士娛樂／iMe TW提供

四大天王之一的郭富城8日起連兩天登上高雄巨蛋，每晚3小時開全麥唱跳，臉不紅氣不喘體力驚人，讓全場粉絲驚呼「根本不像60歲」！演唱會結束後，他昨立刻前往愛店大啖麻辣火鍋，展現親民一面與驚人續航力。

儘管已步入花甲之年，郭富城外貌依舊凍齡，冰塊腹肌依然分明，從髮梢到體態都保持完美狀態。究竟「城城」是如何抵抗歲月侵蝕、維持青春？《鏡報》整理他過去曾分享的「8大保養心法」，一窺男神背後的自律生活！

郭富城身材外貌保養得宜。爵士娛樂／iMe TW提供

保養心法1：運動成習慣，永不間斷 郭富城自律驚人，不論工作多忙、多累，每天都堅持運動。他認為「養成習慣比做多久更重要」，就算拍戲收工到半夜，也會跑步或做核心訓練。梁家輝曾爆料拍《寒戰》時，凌晨4點都能聽到郭富城在跑步機上奔跑，笑說：「早知道就不睡他隔壁了！」

保養心法2：嚴控體重63公斤 郭富城多年如一日將體重維持在63公斤，只要稍微增加，就立刻運動調整，從不放縱自己。多年來體重未曾突破64公斤，堪稱「精準控重王」。

保養心法3：運動4至5天不間斷 他每週運動至少4至5天，每次約30分鐘，從不偷懶。即使在巡演、拍戲等高壓行程中，依舊堅持鍛鍊，成為他多年維持體能與線條的關鍵。

郭富城身材外貌保養得宜。爵士娛樂／iMe TW提供

保養心法4：大吃後「懲罰性運動」 城城愛吃台灣麻辣鍋，但絕不放任自己。每當放縱一餐，他便會延長運動時間至45分鐘，甚至1小時，以「懲罰性運動」彌補熱量，讓身體回到平衡。

保養心法5：一天只吃一餐半 飲食控制是維持好身材的關鍵。郭富城一天只吃一餐半，但並不苛刻自己。他笑說最愛菠蘿包，偶爾會把它當午餐，晚上再與家人享用正常晚餐，「開心吃、節制動」是他維持狀態的秘訣。

保養心法6：勤敷面膜，愛美不分性別 身為藝人，他長期上妝工作，深知肌膚保養的重要。「男生敷面膜很正常，愛美沒有什麼不好！」他坦言自己幾乎天天敷面膜，保持肌膚亮澤。

郭富城身材外貌保養得宜。爵士娛樂／iMe TW提供

保養心法7：每天留10分鐘專屬保養時間 郭富城每天都會抽出10分鐘進行基礎保養，他認為「花點時間照顧自己」是對粉絲的尊重，也是維持舞台光彩的關鍵。

保養心法8：用口香糖解嘴饞 當嘴饞想吃零食時，他會嚼無糖口香糖增加飽腹感，不但控制熱量，也避免攝取過多糖分，成為他的「隱藏瘦身技巧」。

從體態、氣色到舞台狀態，郭富城用實際行動證明「歲月打不倒自律的人」。連唱三小時仍能神采奕奕，這位凍齡天王不僅唱跳俱佳，更以紀律生活詮釋「永遠在巔峰」的傳奇；相隔30年重返高雄開唱，他昨在雄蛋的舞台上，親口允諾會盡快重返台灣開唱，歌迷也期待天王明年再訪。

郭富城身材外貌保養得宜。爵士娛樂／iMe TW提供



