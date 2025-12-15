60歲前必懂！與人比較毫無意義，「我就是我」才是智者口頭禪：活得幸福，不是為了贏過別人





正因為逐漸步入老年，我希望大家一定要有一個觀念，那就是「我就是我」。因為幸福掌握在自己手中，而非局外人或外在情況可以左右。

如果凡事都要區分出優劣或勝負，人生會變得窒礙難行，讓人不由得消極悲觀。因為人外有人、天外有天，每個人的價值觀也各不相同。如果凡事都要比較，只會讓自己陷入無止境的自卑而已……

與別人比較是毫無意義的行為

無條件肯定自我、活出快樂人生的前提，就是別再「跟別人比較」。

一旦習慣拿別人跟自己作比較，會讓自己距離「聰明人生」越來越遠。

一般人在年過六十後，罹患憂鬱症的風險會明顯上升。最主要的原因是，這個年齡的差異在各面向都會變得更加顯著。

● 自己已經退休了，但有人還在社會上活躍。

● 自己失去了家人，但有人的家人依然健在。

● 自己身體狀況不佳，但有人始終充滿活力。

到了這個年紀，因為各種原因而出現差異，也讓人深切感受到：「跟那個人比起來，我真是不幸。」於是心情跌落谷底。

智者口頭禪：「我就是我」

我想，會產生這種感受也是無可奈何。但正因為逐漸步入老年，我希望大家一定要有一個觀念，那就是「我就是我」。因為幸福掌握在自己手中，而非局外人或外在情況可以左右。

如果凡事都要區分出優劣或勝負，人生會變得窒礙難行，讓人不由得消極悲觀。因為人外有人、天外有天，每個人的價值觀也各不相同。如果凡事都要比較，只會讓自己陷入無止境的自卑而已。



另一方面，若習慣「向下比較」讓自己獲得安全感，也會阻礙前進的腳步。雖然可以理解，人在跌落谷底時，會想透過比自己狀況更差的人來自我安慰，但這麼做一點建設性也沒有。

就拿學生為例，最後獲得理想成果的，是就算成績稍微下滑，也不會放棄，仍繼續努力往前邁進的人。反之，那些認為「反正還有人比我差」的學生，成績只會不斷下滑。

說來慚愧，我過去也是很在意勝負得失的人。從小，我就認為「自己一定要比別人聰明才行」。因此，我很容易因為勝敗而影響心情。

學生時代，每當考高分就會心情很好，但有陣子我不喜歡讀書，成績變得很差，便鬱鬱寡歡，甚至同學的一點小惡作劇都會令我火冒三丈。

活出幸福人生，不是為了贏過別人

然而，隨著我人生經驗越來越多，以及為許多高齡長者診療後，我的人生觀逐漸轉變了。

有些高齡長者在社會上功成名就，卻總是板著一張臉愁眉不展；反之，有些高齡長者雖然金錢上並不寬裕，卻每天都過得十分愉快。每當看到這些高齡長者，都會讓我深有所感：「執著於勝負的人生，其實沒有意義。」

或許是因為如此，最近周圍的人都跟我說：「和田醫師，你看起來比以前更開朗許多呢！」

我們活著，是為了活出幸福的人生，而不是為了贏過別人。因此，與別人比較幸福的高低，完全是「毫無意義」。

我認為，與其探究如何不輸給別人、甚至贏過別人，不如摸索出能讓自己幸福快樂的方法。這才是更聰明的作法，同時也才能讓人生隨時保有好心情。

（本文摘自《60歲開始越活越聰明！：大腦與心境的瞬間保養法》大塊出版，和田秀樹著）





