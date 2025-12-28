60歲劉嘉玲感嘆「真的年紀大了」 自曝記憶力下滑

劉嘉玲節目中感嘆「真的年紀大了」。（圖／中時資料照）

大陸綜藝節目《一路繁花2》集結多位重量級藝人參與錄製，包括劉嘉玲、張柏芝、劉曉慶及寧靜等，自播出以來話題不斷，節目中女星們的真性情互動也引發觀眾熱烈討論。現年60歲的劉嘉玲，一直被視為圈中公認的凍齡女神，無論外貌或身材多年來都維持得宜，完全看不出真實年齡，向來生活自律的她，也不介意以素顏狀態示人，展現自然真實的一面。不過，近日她卻在節目中罕見談及自己感受到的「衰老跡象」。

劉嘉玲坦言，經常出現重複說同樣話的情況：「我最近老是重複講我自己的話」，甚至直言：「我覺得我真的年紀大了。」，她分享自身經歷，表示有時從房間走出來想找東西，卻在途中突然忘記目的，只好再走回原地，才能想起原本要做的事情，這種短暫「斷片」的狀況，讓她開始意識到歲月流逝、年紀漸長，也忍不住詢問在場嘉賓是否有相同感受。

對此，同場現年75歲的影後劉曉慶立刻給出不同觀點，暖心安慰劉嘉玲，她認為這種情況不一定與年齡有關，而是現代社會資訊量過於龐大所致。

劉曉慶指出，如今每天接收的訊息繁雜，大腦同時要處理工作、行程與各種生活瑣事，注意力容易被打斷，才會出現暫時性遺忘：「是因為現在世界上的各種信息太多了，我們的注意力很容易被中斷」，認為大腦會自動忽略當下「不夠重要的事情」。她也進一步鼓勵大家表示：「年齡根本不是問題。」劉曉慶認為，現代的生活條件與醫療水準，早已不同於上一代，許多狀況連年輕人都會遇到，無須過度焦慮。

