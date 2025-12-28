60歲劉嘉玲自曝衰老 黯然承認：真的年紀大了

〔記者林南谷／綜合報導〕香港女星劉嘉玲8日甫歡度60大壽，她與影帝老公梁朝偉結婚多年，一直是演藝圈模範夫妻，形象高貴優雅。然而，近日在真人秀節目《一路繁花2》，劉嘉玲竟罕見大方自曝已出現衰老症狀。

節目中，劉嘉玲坦言自己最近「老是重複講我自己的話」，更直認：「我覺得我真的年紀大了。」並生動地描述有時候從房間走出來想找個東西，一轉身就忘了要找什麼，必須重新走回到原地，才能想起要做的事情。

劉嘉玲坦言這種「斷片」情況，徹底讓她意識到自己年紀漸長，並詢問在場嘉賓有沒有類似經歷。

同場71歲影后、中國女星劉曉慶聽完後，馬上提出不同看法，她安慰劉嘉玲，認為這並非年齡問題，而是現代社會資訊爆炸結果。劉曉慶說：「是因為當今各種信息太多，我們注意力很容易被中斷。」她解釋由於每天要記住的事情太多，例如明天工作、今天行程，大腦會自動忽略一些「當時不夠重要的事」，才會出現暫時遺忘情況。

節目上，劉曉慶鼓勵大家：「年齡根本不是問題。」認為現在的生活水平和醫療條件，與父母那個年代完全不同，不能同日而語，更認為劉嘉玲遇到狀況，許多年輕人也會發生，不必過於憂慮。

