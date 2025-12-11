60歲唐綺陽減重28公斤 大讚「銀耳」是瘦身好朋友

知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」

唐綺陽透露，自己與最胖時期相比，已經成功瘦了28公斤。（圖／報系資料照）

根據《造咖》報導，飲食控制是唐綺陽瘦身的核心方法，她公開減肥秘訣就是基礎的「飲食控制、少吃多動」。她坦言以前吃午餐時，一個人可以吃掉一份韓式炸雞加上2個便當，現在的食量則縮減為「半碗」，起碼減了一半。手搖飲料也幾乎不再碰觸，唐綺陽笑說：「伙食費也省了不少！」她也會刻意挑選食物，例如以前吃炸雞，現在改吃燻雞，去掉油炸後熱量自然跟著減半。

在減肥食物選擇上，唐綺陽特別推薦「銀耳」作為瘦身好夥伴。銀耳熱量低且含有豐富的膳食纖維和多醣體，無論做成甜品或料理都能帶來飽腹感、滿足口慾，同時幫助腸道排便順暢。銀耳還有助穩定血糖、抗氧化、降低膽固醇，在中醫理論中也認為銀耳具有滋陰潤肺功效，可以養顏美容，適合當作早餐、代餐或餐與餐之間的小點心。

在減肥食物選擇上，唐綺陽特別推薦「銀耳」作為瘦身好夥伴。 （示意圖／Pixabay）

回顧過往減肥經驗，唐綺陽曾為了瘦身繳交20萬元的健身房會員費。她坦言：「我想說這麼貴的會費，我應該會去吧！結果沒有，我只去洗了3次三溫暖，平均下來一次7萬，後來它就倒了，所以我發現花很多的錢，並不能幫助到我。」她發現兩次瘦身成功的關鍵，一次是因為接了代言工作，另一次是要上金鐘獎舞台，她領悟到：「我必須把減肥當成工作，才能成功。」

