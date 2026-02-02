60歲唐綺陽甩肉28公斤！除了飲控，靠「這運動」體態大逆齡！瘦回20年前窈窕好身材

collage001

近一年來，「星座專家」唐綺陽的體態變化成為網友熱議話題。成功減重約28公斤的她，不只身形明顯精實，整體狀態也大幅升級，讓不少粉絲好奇追問：「國師到底怎麼瘦的？」唐綺陽曾在《女人我最大》中多次分享，瘦身關鍵除了飲食調整，包括戒掉炸物與手搖飲、控制食量外，近半年也開始規律加入皮拉提斯訓練，作為維持體態的重要一環。昨日（1/16）她更在IG分享練習心得，引來網友留言大讚「真的瘦很多」、「看了很有動力」。

唐綺陽在IG寫下：

「我的皮拉提斯身姿如何😆

只能說很神奇～怎麼可以動作這麼小，但又這麼痠！！

以前看這些器材像懲罰😃現在居然覺得享受了

多虧虎鐵，教練漂亮又專業，教室還香香的～我也喜歡跟同事們一起哀哀叫一起進步😆（我相信她們也喜歡啦😆）

努力真的有回報，身體也越來越緊實，開始享受運動後隔天的肌肉痠，原來這就是所謂痛並快樂著…」

什麼是皮拉提斯？

圖片來源：shutterstock

皮拉提斯（Pilates）是一種結合核心訓練、呼吸控制與身體延展的運動方式，由德國人約瑟夫．皮拉提斯於20世紀初創立，最初用於協助傷兵復健。不同於傳統重量訓練，皮拉提斯強調核心肌群的穩定與精準啟動，透過流暢動作搭配呼吸節奏，幫助提升身體控制力、姿勢覺察與整體體態表現。

器械皮拉提斯與墊上皮拉提斯差在哪？

皮拉提斯主要可分為「器械皮拉提斯」與「墊上皮拉提斯」，唐綺陽練習的正是器械皮拉提斯。

透過彈簧、滑軌與拉繩等設備輔助動作，阻力與強度可依個人狀況調整，能幫助身體進入正確姿勢，動作軌跡清楚，較容易找到核心出力感，並可針對骨盆、深層核心與背部進行精準訓練，對初學者或有復健需求者相對友善。

圖片來源：shutterstock

僅使用瑜伽墊與自體重量，完全仰賴核心穩定與肌力控制，對身體覺察力要求較高，若控制不佳容易出現代償，看似簡單，實際上很多人覺得墊上反而更累。

哪一種適合你？

圖片來源：shutterstock

若是運動初學者、長時間久坐、容易腰痠肩緊，或希望在安全狀態下改善體態線條，器械皮拉提斯會是較好的入門選擇；若已有運動基礎，想加強核心與肌耐力，或預算有限、希望在家練習，則可考慮墊上皮拉提斯。

無論選擇哪一種，重點都在於動作控制與持續練習，才能真正為體態與身體狀態帶來正向改變。

封面圖片來源：IG@jessetang11

