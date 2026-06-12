60歲圖書館員「伸狼爪13名女學生」！噁炸訊息被挖…下場曝

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國際中心／綜合報導

美國紐約市一名任職超過10年的已婚高中圖書館管理員，近日遭調查報告揭露長期利用職務之便接近女學生，甚至被指刻意鎖定亞裔學生建立不當關係，調查指出，這名教育人員不僅頻繁與學生私下聯繫、單獨外出，還曾向友人分享相關露骨訊息，相關內容曝光後引發美國社會高度關注。





60歲圖書館員「伸狼爪13名女學生」！流出「海量噁炸訊息」遭調查下場曝光

調查發現，馮霍普曾在兩年間與單一學生通話438次、傳送965則簡訊，並頻繁帶學生外出聚餐、參加活動。（示意圖非關本新聞／翻攝自pexels）

廣告 廣告





根據《紐約郵報》等美媒報導，任職於紐約皇后區馬斯佩斯高中（Maspeth High School）的60歲圖書館管理員道格拉斯．馮霍普（Douglas Von Hoppe），遭紐約市特別調查專員辦公室（SCI）認定與至少13名未成年女學生建立不當關係，調查發現，他曾在兩年間與其中一名學生通話438次、傳送965則簡訊，互動頻率遠超一般師生關係。

報告指出，馮霍普長期以「導師」或「父親般角色」自居，透過關心學生課業與生活逐步建立信任，再藉由課後活動、打網球、參觀博物館、聚餐、購買衣物、舉辦私人聚會等方式增加私下接觸機會，調查人員更在其與友人的大量通訊紀錄中，發現馮霍普甚至與友人談及大量互動露骨細節。





60歲圖書館員「伸狼爪13名女學生」！流出「海量噁炸訊息」遭調查下場曝光

此案是在檢方調查一起保險詐欺案時意外曝光，後續由特別調查專員辦公室介入調查。（示意圖非關本新聞／翻攝自pexels）





事實上，這波事件曝光契機相當特殊，是在2023年曼哈頓檢方調查一起涉及1800萬美元保險詐欺案件時，意外發現馮霍普與涉案會計師史蒂芬．里昂（Stephen Lyon）之間的大量訊息往來，檢方隨後將相關資料轉交特別調查專員辦公室，並於2024年正式展開調查，最終於今年公開調查結果。

紐約市學區特別調查專員辦公室（SCI）在報告中直指，馮霍普利用學校環境及自身職務，從大量學生中挑選特定對象接近，行為具有明顯的操控性與掠奪性，報告更形容，校園對他而言宛如一個「無盡資源池（endless pool）」，讓他得以持續接觸並尋找新的目標，調查單位因此建議教育局將其解職，但他並未立即遭到開除，而是被調往俗稱「橡皮房」（Rubber Room）的紐約市教師調職中心，根據公開資料，他在接受調查期間仍持續領取薪資，2025年的年薪超過14萬美元，直到近期，馮霍普才與紐約市教育局達成協議，將於本學年結束後正式退休並離開教育體系。

負責調查此案的特別調查專員柯爾曼（Anastasia Coleman）更重批，馮霍普的行為「具有掠奪性、操控性，且完全不符合教育工作者的身分」，並認為其行為符合典型的「誘導（grooming）」模式，也就是透過長期建立信任關係，逐步突破未成年人的心理防線。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：60歲圖書館員「伸狼爪13名女學生」！流出「海量噁炸訊息」遭調查下場曝光

更多民視新聞報導

8億百歲阿公「密婚看護」遭家屬大搶人！北檢偵結「最新結果出爐」

軍人妻送醫驚見「萬蟲藏身」！高大成揭「活人竟變培養窩」超毛關鍵

養22年兒吵架「脫口1句」他秒綠爛！一驗DNA崩潰：天塌了

