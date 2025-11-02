60歲女不菸不喘不咳！「1症狀」確診肺癌 名醫：我也嚇死了
記者施春美／台北報導
肺癌是十大癌症中死亡率最高、新增人數最多的癌症。醫師蘇一峰表示，一名60歲女子，不菸不酒，原本不喘不咳，只是因為近來暴瘦10公斤，而就診胸腔科，Ｘ光檢查發現，竟然有10公分大的肺癌腫瘤，「過2天後，該女子就進住加護病房，短短幾天內，女子的肺癌腫瘤迅速增大到心臟差不多大小。」他感嘆，肺癌就是默默進展5、10年，但出現症狀後，幾天內就會猛暴性發展，「真的嚇死人！」
北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰，在健康節目中表示，國內很多肺癌、肺腺癌的女性患者，大多沒有抽菸的習慣。上述女子即是如此，當時女子就診時，連咳嗽、喘這類常見的呼吸道問題都沒有，只是因為短期內暴瘦10公斤，其丈夫覺得有問題，陪同就診。
「Ｘ光檢查發現，竟有10公分大的肺癌腫瘤，真的很嚇人！」蘇一峰表示，收治女子住院後，過兩天急診部門來電，告知女子嚴重肺積水，且癌腫瘤快速增長，已跟心臟一樣大小了。蘇一峰表示，肺癌就是前期5、10年都無症狀，等到有症狀時，就會在幾天內嚴重惡化，讓人猝不及防。
蘇一峰因此提醒，即使無抽菸、家族史等高風險族群，應在40歲進行首次LDCT，甚至提早到35歲就做首次LDCT（低劑量胸部電腦斷層）。因為LDCT是目前公認最能早期揪出肺癌病灶的檢驗方式。
