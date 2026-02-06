南部中心／陳凱茂、張可倫 高雄市報導

高雄新興區一間便利超商，6日下午發生驚悚的攻擊事件，一名60歲女子喝醉酒，到超商買東西，疑似和店員因結帳問題起口角，竟然拿玻璃瓶毆打女店員頭部，導致她當場頭破血流，鬧事女子還瘋狂砸毀店內物品，警方獲報，火速到場，將人逮捕。





60歲女喝醉鬧超商! 持玻璃瓶砸人 女店員頭破血流

女顧客抓狂，亂摔東西，超商一片狼藉。（圖／民眾提供）





便利超商傳出叫罵聲，和玻利碎裂的聲音，一名女顧客抓狂亂摔東西。不只砸物品，櫃檯女店員頭部也被她打傷，鮮血直流，痛苦摀著頭部，坐在一旁，手上的衛生紙沾滿血跡。

目擊民眾：「砸這一瓶一瓶拿下來摔，砸那個女店員的頭，那女店員頭破血流，客人就趕快蹲在那個角落，逃到那個倉庫裡面去。」

驚悚攻擊事件，發生在高雄新興區中山一路的便利超商，下午2點半，這名60歲女顧客喝醉酒，到超商買東西時，疑似和女店員因結帳問題有糾紛，竟然拿玻璃瓶攻擊女店員，她當場頭破血流，警方到場，逮捕鬧事女子。女子情緒失控，被帶回派出所，超商一片狼藉，其他店員忙著善後，當時在場顧客也都嚇了一跳。





60歲女子情緒失控打傷店員，被依殺人未遂罪逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）





目擊民眾說：「她是說店員之前對她有歧視啦，我安撫她情緒，警察來了，就馬上帶走了。」「我來的時候就聞到，怎麼奇怪有酒味，那麼多警察在那邊，那警察就架住她，架住就帶走了。」

高市警中山派出所長陳湧介：「一時情緒失控不耐久候，遂持酒瓶砸傷潘姓女店員頭部。」據了解，鬧事的60歲李姓女子，有竊盜.公共危險前科，這次失控攻擊超商店員，被依殺人未遂罪逮捕，移送法辦。

