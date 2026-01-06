60歲女星還敢穿比基尼？Elizabeth Hurley「豐胸細腰」逆天身材曝光 全網看傻！

（圖／取自Elizabeth Hurley IG）

2026一開年就被狠狠震撼！英國女星Elizabeth Hurley近日在社群曬出新年派對照片，直接以白色比基尼現身、外罩毛絨外套，緊實線條與火辣曲線完全看不出已經60歲，畫面曝光後立刻引爆討論，網友狂刷留言：「這狀態真的太誇張了！」

從照片可見，當天派對以經典007為主題，她的造型不只呼應呼應007主題派對的Bond Girl性感間諜元素，還大方秀出腹部與腿部線條，整體狀態比許多年輕女星還要亮眼！無論是單人入鏡還是與朋友合照，都散發滿滿自信，成為現場最吸睛的存在。

（圖／取自Elizabeth Hurley IG）

（圖／取自Elizabeth Hurley IG）

而這套比基尼造型不只在派對上吸睛，她也穿著同樣造型與兒子一起合照，母子同框的畫面曝光後，竟被不少網友誤認成情侶，甚至直呼第一眼還以為是兒子的女朋友，凍齡程度再度掀起熱議。

（圖／取自Elizabeth Hurley IG）

不少網友也理性表示，就算外界常提到歐美國家的「醫美黑科技」很厲害，但能在60歲仍長期維持這樣的體態與狀態，絕對不是靠一次兩次就能做到，背後仍需要高度自律與生活管理，因此更多的是佩服她能夠長年如一地維持自己，這份毅力反而才是最難得的地方。

