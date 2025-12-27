60歲女星「狂用AI修圖」照片全變嫩妹！自誇被店員查身分證 網揭真實容貌：自欺欺人
香港前亞姐、資深時裝設計師施熙瑜（Lucy），近日因社群照片再度成為網友熱議焦點。現年60歲的她近年積極經營社交平台，但她分享的照片常被質疑「重度加工」，皮膚過度白皙平滑、五官比例完美，根本看不出歲月痕跡，疑似透過AI工具大量修圖。
施熙瑜近期在Threads發文透露，日前到連鎖速食店用餐時，出示長者折扣卡，竟被收銀員反覆詢問卡片是否屬於本人，「收銀員看著我：『這張卡是你嗎？』問了三次！最後我要出示有我照片的樂悠卡，才證明我是長者。這種情況並非第一次。」她建議速食店推出有相片的長者優惠卡，以免每次都要被驗身份證。貼文中，她附上一張疑似AI修圖的照片，臉上毫無皺紋，笑容燦爛，乍看只有20、30歲左右，很快就成為網友熱議焦點。
網友翻看施熙瑜的社群平台後發現，早自去年6月起，她就開始頻繁使用AI製作影片，幾乎每篇貼文的照片都經過加工。若將這些照片放在一起查看，可以發現她的皮膚毫無瑕疵、五官深邃立體，且幾乎每張照片的臉部細節都相同，與真實狀態相比，質感明顯不同，引發網友質疑她過度依賴AI。
有人留言「不是你保養得好，而是你修圖厲害」、「60歲用AI修圖變年輕，這樣自欺欺人有什麼意思」、「年紀大了就要接受現實，不要再裝年輕」，還有網友將她過往接受媒體採訪的照片直接公布在留言處，照片上的她雖也保持肌膚緊緻，但仍可看出已有不少細紋，臉型、身材也和近期圖片有極大差異。
施熙瑜本身是香港時裝界名人，曾為丹麥王妃設計婚紗，在2011年以47歲高齡首次參加亞姐，2015年再度參賽，成為該屆最年長參賽者。雖然外界對她「不認老」的心態有不同意見，但她對自己的外貌與社交平台經營顯然非常有自信。面對種種批評，施熙瑜甚至在回覆網友時坦言「圖修過」，間接承認照片確實經過加工，但對於其它攻擊則不理不睬。
