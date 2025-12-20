60歲婦人打瘦瘦針沒用 竟「對甜食上癮」還有一堆副作用

越來越多人施打瘦瘦針。示意圖／攝影陳儷文

近來各種品牌的「瘦瘦針」成為減肥族的討論話題，不管是醫院、診所、醫美，都可以施打瘦瘦針，就連一般藥局都能買到，使用瘦瘦針的人口也激增。不過，有醫師對於求診想減肥的病患一率不推薦瘦瘦針，還說如果有需要瘦瘦針，都會轉介去別的診所。醫生舉例，一名60歲的婦人，因為打了某個品牌的瘦瘦針，竟然愛上吃甜食，而且還發生一堆腸胃的副作用，請大家要警惕。

醫師王姿允在臉書粉絲頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈」發文說，有一名60歲、BMI值22的初診學員來到自己的診所，減肥史自述被開立了某品牌的瘦瘦針，結果胃食道逆流、噁心嘔吐等腸胃副作用嚴重，而且本來不喜吃甜食的她，在完打針後變得超想吃甜食，從本來不吃甜點到現在有點糖上癮。

王姿允解釋，可能的原因是瘦瘦針仿單寫到「低血糖」，在體重正常原本血糖正常又不太吃甜的人身上，可能會「反而輕微低血糖」，而讓身體想吃甜食來平衡。再來就是腸胃蠕動變慢，甜比起高纖維、蛋白質、油脂等在胃裡面會排空變慢的食物，胃會傾向得到從「口腔」就可以分解成能量的快速升糖食物。

王姿允說，還有，多巴胺的來源被藥物壓制，所以有些人用了藥後情緒會變得很平，甜食變成最容易取得的快感刺激，這是典型的「reward substitution（獎賞替代）」，都是身體遇到低能量狀態時的本能反應。

王姿允說，這名婦人因為腸胃的副作用太明顯，而且完全沒瘦下來，所以停掉瘦瘦針，跑來自己的診所。王姿允說，「其實她真正需要減掉的脂肪大概才2至3公斤，另外三酸甘油脂過高（家族性）、長期慢性便秘、脹氣，我跟她說應該可以1個月改善這些事」，她慎重提醒，瘦瘦針用在BMI正常的人身上，真的弊大於利，「目前看到濫用後來找我的初診越來越多，請大家慎選適應症患者」。



