60歲婦人3度罹癌奇蹟康復！醫曝驚人抗癌歷程

腫瘤科醫師邱德生日前在門診遇見一名60歲婦科癌症病人，翻閱病歷發現這名患者的抗癌歷程相當不平凡。這位婦人並非僅罹患一次癌症，而是先後面對三種不同癌症的診斷。

根據病歷記載，患者最早罹患甲狀腺癌並完成手術治療。隨後又確診第一期乳癌，規律服用Tamoxifen等荷爾蒙治療藥物達三年之久。2022年8月，她再度確診為子宮內膜癌IA期，腫瘤侷限在子宮內膜，癌細胞分化程度良好，屬於Grade 1等級，惡性程度相對較低。

經腫瘤團隊評估後，患者接受微創手術完整切除腫瘤。醫療團隊認為單純手術已經足夠，後續僅需持續觀察追蹤即可，無須進行額外的化療或放療。

邱德生醫師表示，每一次癌症診斷對個人與家庭而言，都是必須重新調整與面對的人生轉折。儘管如此，這名患者目前ECOG評分為0，代表日常活動能力與生活品質維持在最佳狀態。影像檢查、腫瘤指標與理學檢查皆無復發證據，達到完全緩解狀態。

患者偶爾會因腹脹、便秘或皮膚搔癢等問題回診，這些症狀並非癌症復發，而是長時間生活與治療歷程中留下的身體感受。邱德生醫師在病歷上寫下「Complete Response」、「R0 resection」與「No complication」等醫療紀錄，代表腫瘤完全消失、手術後無殘留癌細胞且沒有併發症。

邱德生醫師強調，醫療不只是對抗腫瘤，更重要的是陪伴病人逐步回到日常生活。他常提醒病人，追蹤並非源自對復發的恐懼，而是因為珍惜這段得來不易的平凡生活。醫學的成功有時並非奇蹟，而是在需要果斷時出手、在可以等待時保持謙卑，並在漫長時間中持續陪伴。

這名經歷三次癌症後仍能好好生活的婦人，成為醫療陪伴意義的具體寫照。邱德生醫師期許所有仍在追蹤中的病人，都能在時間裡慢慢走回生活，而不只是活在疾病之中。透過完整治療與長期追蹤，即使面對多重癌症挑戰，患者仍有機會維持良好的生活品質，這個案例也為其他癌症患者帶來希望與鼓舞。

