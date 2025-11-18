60歲婦剖腹產下健康男嬰 醫揭高風險籲：勿冒險高齡產子

（示意圖非當事人／Pixabay）

醫學上定義超過34歲懷孕就是高齡產婦，年紀越大生小孩都有一定的風險。大陸南京近日有一名60歲王姓婦人在當地婦幼保健醫院，剖腹產下一名重2630公克的健康男嬰，母子均安。不過醫師揭露高齡產子的高風險，不建議大眾拿自己的命冒險。

根據陸媒《荔枝新聞》報導，來自南京的60歲王姓婦人高齡懷孕，孕期全程由醫院多個科室組成的團隊監控，包括婦產科、心臟科和麻醉科等，因為王婦又是疤痕子宮患者，孕期還伴隨子癲前期、心律失常等多重高風險狀況，術前須充分評估各項風險。

廣告 廣告

慶幸的是，王婦近日在南京婦幼保健醫院接受剖腹產，順利生下一名重2630公克的健康男嬰，自身也沒發生不好的狀況。醫療團隊強調，多虧縝密的醫療準備與不斷監護，才能完成這場宛如「生命奇蹟」的剖腹產手術。

然而南京市婦幼保健醫院婦產科主任指出，超高齡孕婦分娩風險極高，包括妊娠期併發症、麻醉風險以及產後出血等，致命風險會成倍增加。主任也強調，「這並非可複製的範例，絕不建議盲目嘗試高齡生育」，最後他表達個人看法，「母愛雖偉大，但生命無價」。

因此，院內婦產科醫師提醒，對於高齡孕婦或存在多重健康風險的孕婦，應在專業醫療評估下謹慎考慮，切勿因社會關注或個人意願而忽略潛在危險。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

逢甲凌晨改裝車炸街擾民！警5分鐘內抵達現場逮8男

台大電機系學長發400份雞排捍衛校譽 身分曝光是YouTuber

中國航空慘了！逾49萬張赴日機票取消 專家：衝擊比日本業者更大