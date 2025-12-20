60歲婦更年期心悸、盜汗、失眠！靠這樣喝豆漿全都好了 還能防乳癌
一名將近60歲女性患者受更年期影響，老是心悸、盜汗、晚上睡不著，醫師建議除了運動、規律作息外，也推薦她喝豆漿、吃豆製品，補充天然大豆異黃酮，尤其這樣補充不怕婦癌、脹氣找上門。
更年期會影響睡眠、心血管、骨骼
功能醫學醫師劉博仁表示，許多女性在停經後會遇到的更年期症候群，隨著卵巢功能下降，體內雌激素減少，會影響情緒、睡眠、心血管與骨骼健康，甚至讓人覺得焦慮，或對未來失去安全感。
豆漿含大豆異黃酮可改善熱潮紅、心悸
面對更年期困擾，劉博仁提供日常調整的方法，除了運動和規律作息，飲食也可以成為溫和的支持，尤其是豆漿和豆製品，含有天然的大豆異黃酮，這是一種植物性雌激素，能和體內的雌激素受體結合，對減輕熱潮紅、心悸、情緒波動有一定幫助。
豆漿不脹氣喝法
不過有些人喝豆漿會脹氣，又該怎麼辦？劉博仁說，豆漿含有寡糖，人體小腸無法分解，進入大腸後會被細菌分解，產生氣體，因此喝完容易脹氣、放屁，加上豆漿還有豐富的植物蛋白和膳食纖維，本來就比較不好消化。
此外，豆漿如果沒有充分加熱煮熟，還可能保留一部分凝集素，這是一種天然抗營養因子，會影響腸黏膜吸收，甚至引起腸胃不適。很多人自製豆漿只是用豆漿機打完就直接喝，這是不夠安全的，劉博仁提醒，豆漿一定要煮沸至少5到10分鐘，才能破壞凝集素，喝起來才安心。
劉博仁建議，喝豆漿會脹氣的話，初期最好少量飲用，再慢慢增加，最好喝溫熱或室溫的豆漿，不要冰飲，也不要空腹大口灌飲，最好搭配其他容易消化的食物，並且確認豆漿充分煮沸。
每天1～2杯大豆異黃酮不怕婦科疾病
很多人聽到豆漿含「大豆異黃酮」會擔心吃太多刺激乳腺或子宮肌瘤。其實，豆漿的含量比想像中低很多。每100毫升豆漿約含6到10毫克大豆異黃酮，一杯200毫升大約15到20毫克。
相比之下，市售的大豆異黃酮保健食品劑量不一定，一顆膠囊大約有40到120毫克，等於要喝2到10杯濃豆漿才會達到同樣劑量。對大多數停經後女性來說，每天喝1到2杯豆漿，屬於正常的飲食範圍，並不需要過度擔心。
適量補充黃豆製品可防乳癌
許多研究顯示，適量攝取黃豆製品反而會減少乳癌的發生，建議女性朋友不要隨意攝取高劑量濃縮大豆異黃酮的膠囊，也不要將豆漿當水喝，基本上都是安全的。
所幸患者經過飲食調整，加上一些營養素補充，心悸和盜汗都減輕了，睡眠品質也改善許多。每個女性都會走過停經後的變化，這是生命自然的階段。如果願意耐心調整飲食和生活習慣，就能減輕不適，也重新找回生活的穩定感。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／劉博仁醫師
