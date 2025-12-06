60歲婦腎癌！術後聽醫建議吃1蔬菜 「10年未復發」還能促進肝解毒

腎臟科醫師洪永祥近日表示，指出適度增加十字花科這類蔬菜的攝取，有助於降低發炎及支持身體代謝。（示意圖／翻攝自pexels）

十字花科蔬菜常被視為具有保健效果的代表性食材，腎臟科醫師洪永祥近日就在《健康好生活》節目分享一名患者的案例，指出適度增加這類蔬菜的攝取，有助於降低發炎及支持身體代謝。

洪永祥說，這名60歲女性多年前因頻繁泌尿道感染就醫，患者自述一年發作多達六、七次，有時甚至伴隨血尿。檢查時雖未在尿液中見到細菌與紅血球，卻出現大量白血球，使他決定進一步進行超音波，意外在腎臟發現一顆約1.5公分的腫瘤。

經手術切除後，腫瘤被確診為第一期腎細胞癌。為降低復發風險，洪永祥建議患者調整飲食結構，多攝取「五色蔬果」及十字花科蔬菜。這名患者依建議持續十年，期間腎癌未再出現，過去反覆的泌尿道感染也明顯減少。

洪永祥解釋，十字花科蔬菜中的苦味來源為硫代配糖體及其水解物質，這些成分可轉化為異硫氰酸鹽與蘿蔔硫素，具有抗氧化、抗發炎與促進肝臟解毒等作用，研究上也被認為與抑制癌細胞增生有一定關聯。

「十字花科」名稱源於植物花型類似十字架，種類繁多，且普遍具備熱量低、含纖維豐富的特點。常見食材包括甘藍類的高麗菜、綠花椰、白花椰、結球甘藍、芥藍、羽衣甘藍等；白菜類的小白菜、青江菜、油菜、菜心、塔菜、各式包心白菜等。不過洪永祥提醒，均衡飲食與多樣化攝取是維持健康的重要基礎，十字花科蔬菜可作為日常飲食的一部分，但並非治療癌症的單一手段。



