60歲婦陷「無國界醫生」陷阱慘被詐2772萬 警查扣車手、比特幣ATM

記者潘靚緯／台中報導

60歲婦人陷入交友詐騙陷阱，遭詐騙2775萬，警方循線逮捕車手、券商共5人到案。(圖／翻攝畫面)

台中市一名60歲婦人誤入交友詐騙陷阱，短短幾個月被誘騙，先後以匯款、面交及虛擬貨幣方式支付，交易83次，損失2775萬元。刑事警察大隊在全國同步打詐專案期間，拘提車手及幣商5人到案，查扣泰達幣3萬顆、比特幣自動櫃員機4台與2輛汽車。

警方調查，婦人在網路上認識一名自稱聯合國駐葉門戰地醫生，佯稱有重要包裹需要代收，但在海關面臨層層關卡付款，婦人信以為真，匯款給對方後，雙方即失聯。後來婦人上網搜尋，又認識誆稱可協助找國際刑警追查詐團及追討款項，對方要求購買虛擬幣支付，被害人共匯款12次、購買虛幣71次，前前後後遭詐二千多萬元後才驚覺受騙。

60歲婦人被誘騙交易購買71次比特幣，警方查扣四台比特幣ATM。(圖／翻攝畫面)

刑事警察大隊接辦後，在專案期間拘提車手及幣商共5人到案，當場查扣泰達幣3萬顆、比特幣自動櫃員機4台及2輛汽車。警方指出，統計114年11月台中市受理詐欺案件2022件、財損7億餘元，與去（113）年同期受理2738件、財損15億餘元比較，受理件數下降26.2%，財損更是大幅下降51.5%。另統計114年1至11月台中市警銀聯阻成效，合計阻詐1604件、攔阻金額達12億元。

比特幣自動櫃員機（Bitcoin ATM，簡稱BTM）是一種提供兌換比特幣和現金的自動化機器，可直接進行加密貨幣的買賣，不連接到銀行帳戶，而是將用戶直接連接到比特幣交換機，可用現金或透過加密貨幣錢包，兌換成比特幣，或將比特幣出售轉換成現金提款，因操作簡便，交易匿名性高，常被利用作為洗錢或詐騙交易工具。

