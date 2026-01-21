60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟

健康中心／李紹宏報導

在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。

60歲婦人罹患乳癌等3種癌症，經過醫療團隊治療，最後成功康復，成為經典案例。（示意圖／資料照）

乳癌、甲狀腺癌到子宮內膜癌 她險度3次難關

根據腫瘤科醫師邱德生在臉書上的分享，該名病患最新一次的癌症是在2022年確診子宮內膜癌。醫療團隊透過微創手術進行完整切除，並藉由免疫染色分析（ER、PR、p53、MMR）進行精密評估。結果顯示，各項指標穩定，團隊一致決定手術後無需額外放化療，僅需採取追蹤觀察。

回溯病史，病患她罹患甲狀腺癌並完成手術，也面對第一期乳癌，並規律服藥長達3年。對許多人而言，診斷出一次癌症便是沉重的打擊，但她連續面對3次「人生的急轉彎」，每一次都在家庭支持與醫療陪伴下重新學會呼吸。

婦人病歷被寫下「完全緩解」！醫揭重生關鍵

邱醫師透露，雖然病患仍會因腹脹、便秘、皮膚搔癢等症狀回診，但影像、腫瘤指標及理學檢查均顯示她處於「安全狀態」。

最後，邱醫師在病患病歷寫下「Complete Response（完全緩解） 與R0resection（手術邊緣無殘留腫瘤）」的成功紀錄，也在心裡感嘆，一個得過3種癌症的人能好好活著並非理所當然，因為不是每次的醫學成功都歸功於奇蹟，而是在「果斷出手」與「謙卑等待」之間取得平衡的成果。

