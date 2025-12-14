60歲後患病率飆4成！醫揭「睡眠呼吸中止症」傷害 比酒駕更致命

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】台中慈濟醫院耳鼻喉部喉科主任孫傳鴻警示：睡眠呼吸中止症病人開車風險極高，嚴重程度甚至可比擬「酒駕」；更可怕的是，睡眠呼吸中止症會衝擊全身健康！孫傳鴻主任分 想，運用睡眠內視鏡有助確認病灶，選擇治療策略，若最終必須手術可以用達文西機械手臂，或舌部消融的全方位治療，找回一夜好眠。

年齡超過60患病比例高 常見嗜睡、易怒等症狀

孫傳鴻主任引用全球統計資料，「睡眠呼吸中止症」患病率很高，但診斷率卻很低。年齡小於60歲的男女，男性約佔兩成四、女性不到一成；但年齡若介於或超過60歲，男女盛行比例都大幅提高到三至四成。睡眠呼吸中止症病人表現在外的症狀有白天注意力不集中、易怒、易嗜睡，常伴隨頭痛，晚上睡覺鼾聲如雷、呼吸停止。嚴重的病人會反應力變慢、判斷力下降，開車像「酒駕」，大幅增加交通事故風險。

睡眠呼吸中止症影響全身 睡眠內視鏡對症下藥

一般人以為睡覺打鼾很正常，孫傳鴻主任指出，睡眠呼吸中止症可能影響腦部造成中風外，還會衝擊全身健康系統，包括冠狀動脈疾病、心律不整等心血管系統；糖尿病、肥胖、代謝症候群等內分泌系統；甚至發生性功能障礙。

孫傳鴻主任表示，傳統處理睡眠呼吸中止的方法有配戴正壓呼吸器、止鼾牙套或外科手術的顎咽成型術，但盲目的使用單一治療方式，常無法治療全部的患者，透過藥物誘導睡眠內視鏡（DISE）才能精準找到主要阻塞區域，施以規劃量身訂製的治療。孫傳鴻醫師說，這項檢查也是最直觀的模擬病人睡覺檢查方式，找到確切的病灶才能對症下藥。

精準診斷與治療 提升整體治癒率

對於配戴正壓呼吸器，無法耐受甚至產生幽閉恐懼的病人，精準定位後的外科手術就是重要替代方案，孫傳鴻主任強調，現在發展出來的達文西機械手臂，及舌部消融對舌根後倒或肥厚的病人有顯著效果。但對於不確定自己是否有睡眠問題的民眾，他補充，可透過「愛普沃斯嗜睡量表」的評分，從行為中瞌睡情況，判定是否要諮詢醫師。

