60歲慢跑者雙腿腫脹 微創術後2週輕鬆跑

安南醫院靜脈腔內微波消融術施行突破百例，有效改善下肢痠脹腫痛、抽筋及浮腳筋等靜脈曲張症狀，主治醫師說明臨床成果、治療優勢，並分享實際個案改善經驗。（記者李嘉祥攝）

長期久站容易導致下肢靜脈曲張，傳統治療多採用雷射或射頻等接觸式熱消融方式，雖然具有一定療效，仍可能因熱能向周邊組織擴散，而出現術後疼痛、神經麻木或皮膚不適等情形；安南醫院心臟血管外科近年引進非接觸式加熱技術的靜脈腔內微波消融術，可將加熱能量更精準集中於病灶血管，降低對周邊神經與皮膚影響風險，累計施行突破百例，有效改善下肢痠脹腫痛、抽筋及浮腳筋等靜脈曲張症狀，獲得病患正面回饋。

安南醫院心臟血管外科文豪醫師表示，當人體腿部靜脈系統發生病變時，靜脈內的瓣膜無法抑止血液逆流，血液會淤積於靜脈腔（大隱靜脈），使血管擴張、扭曲、鼓脹，即為靜脈曲張（俗稱浮腳筋）；不僅影響外觀，更可能造成更嚴重的慢性下肢靜脈循環不良問題，包括引發潰瘍、出血、蜂窩性組織炎靜脈血栓等症狀。

文豪醫師說明「靜脈曲張」病症可分為六級，從蜘蛛絲狀曲張至無法癒合的慢性潰瘍，嚴重者可能伴隨靜脈栓塞等併發症，如產生血栓堵塞肺部和心臟，可能會危及生命；根據統計，慢性下肢靜脈循環不良有八成是源於靜脈曲張，因此，靜脈曲張的及時治療更顯重要，但許多患者對彈性襪難穿感到抗拒，亦因擔心手術風險而延誤治療。

文豪醫師指出，相較傳統治療方式，微波消融術手術時間較短、術後不適感較低，恢復期亦相對縮短，並有助於降低復發風險，為長期久站族群提供更安全、舒適的治療新選擇；根據相關研究顯示，與雷射燒灼術相比，微波消融術在手術效率與治療穩定度上更具優勢，平均手術時間約為四十三分鐘，明顯短於雷射燒灼術的六十五分鐘，且副作用發生率與復發率亦相對較低。

有位六十歲長期慢跑者因雙腿腫脹影響跑步表現，廿年來就醫未有改善，術後二週即可輕鬆跑操場五圈，小腿原本如「金箍」般的浮筋三個月內消失；另一名六十多歲的登山愛好者，術後重回登山隊領頭；另四十歲女性患者因多處如蟒蛇般靜脈瘤困擾生活，在接受微波導管治療後快速復原，不僅恢復日常活動，針孔傷痕亦逐漸消退。

文豪醫師強調，該院施行微波消融術鎖定長期久站導致靜脈曲張的族群，如零售、餐飲與服務業工作者，迄今累計突破百例，術後靜脈閉合成功率達百分百，有效改善患者下肢痠脹、腫痛、抽筋及浮腳筋等靜脈曲張相關症狀，擺脫痠麻腫痛，也解決來回奔波診所無法根治困擾，顯著提升生活品質。