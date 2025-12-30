60歲王月昏倒開顱昏迷5天！一有徵兆快做2動作防重摔保命
60歲的資深藝人王月近日驚傳意外跌倒撞傷頭部，導致腦部出現血塊。所幸在貴人協助下即時送醫，緊急進行開顱手術將血塊取出，才得以保住性命。她透露，當時情況危急，兒子在手術前忍痛簽下放棄急救同意書，遠在韓國釜山的女兒也立刻更改機票返台陪伴。（編輯推薦：2個月前「撞到頭沒在意」變大面積腦出血！這些症狀當心隱形殺手）
手術雖然順利完成，但王月術後仍在加護病房昏迷了5天，直到住院第8天的12月3日才轉至一般病房。清醒後的她才得知，為了手術需要，自己的頭蓋骨目前「少了一部分」，這導致腦部得直接承受大氣壓力，讓她每一口呼吸都變得異常困難與疼痛。對此醫師解釋，待日後進行顱骨復原手術將頭蓋骨補回，狀況就會改善許多。
經歷生死關頭，王月感慨能撐過來真的相當幸運。醫師也告訴她，這起意外在顱骨受傷的案例中，已經屬於傷害相對較小的了。她感性表示，這段臥病期間讓她重新體會生命的際遇，「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前更知足。」
為什麼會突然暈倒？一有徵兆就做2動作防重摔
王月自述是暈倒後才撞到頭，但人為什麼會突然暈倒？亞洲大學附屬醫院的衛教資訊指出，暈倒最常見的類型就是「迷走神經性昏厥」，像是疼痛、恐懼、情緒緊張、用力排便、用力咳嗽、水分補充不足、過度飢餓與姿勢性低血壓，都會造成交感神經受到抑制，導致心跳過慢、血液輸出量減少，一旦腦部血液灌流不足，就會引發昏厥。
但要是暈倒後陷入昏迷，很可能和心因性疾病（如心律不整、嚴重瓣膜疾病）或癲癇等腦神經疾病有關，提醒民眾如果出現冒冷汗、頭暈、臉色發白等症狀時，就要提高警覺。（編輯推薦：起床後30分鐘決定血管壽命！別讓4種晨間習慣害了你，醫教這招醒腦護心）
如果覺得自己好像快昏倒了，除了可以趕快坐下或躺下並抬高雙腿，讓血液能夠回流至大腦外，光田綜合醫院心臟內科黃炳賢醫師也建議將雙腳交叉，雙手相扣向外拉，有助於提高血壓，降低昏厥後倒下後頭部撞擊到硬物或尖銳物品衍生其他重傷害、危及生命安全的風險。
撞到頭竟可能要命！跌倒後慎防腦出血「48小時要密切關注」
衛生福利部桃園醫院神經外科醫師張源驛表示，所謂的腦出血，是指腦內的動脈血管壁破裂，血液滲入並破壞周圍腦組織，形成的血腫會造成顱內壓力升高，擠壓腦部，使患者出現頭痛、嘔吐、意識改變甚至昏迷，而隨著腦出血量愈多，症狀愈嚴重，死亡率也會越來越高。
此外，全民健康基金會的文章也提醒，撞到頭後，起初可能只有腦部些微瘀青的狀況，病人的意識也很正常，但接下來48小時有高達3到4成的機率會出血、突然陷入昏迷，這時候要是沒有密切觀察或在旁邊照顧，很有可能會造成生命危險。
換句話說，若家人跌倒撞到頭，無論男女老少、清醒狀態，接下來的幾天內都要多加注意，嘉義基督教醫院的衛教文章也說明，如跌倒撞到頭後發生下列症狀，就要儘快就醫檢查：
頭痛、頭暈或是嘔吐持續未改善或加劇。
神智恍惚、焦躁不安或行為與以前不同。
精神萎靡不振，特別是越來越嗜睡、不易喚醒。
視力或聽力變差，兩側眼睛瞳孔大小不一致。
身體任何一部份發生抽筋、不聽使喚或是感覺異常。
耳朵或是鼻孔流出如清水般的液體或是血液。
發燒體溫超過 38.5℃。
說話不清。
