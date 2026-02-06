60歲王月昏迷2度開腦搶命！曾國城嚇揭「病發過程」：她很有福報的人

記者蔡維歆／台北報導

60歲資深藝人王月去年底在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊，「頭蓋骨少了一部分」。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，之後王月在加護病房昏迷5天後甦醒，再次動手術將頭蓋骨復原。如今曾國城出席三立尾牙也透露王月近況。

曾國城談王月近況。(圖／記者鄭孟晃攝影）

曾國城透露王月恢復得不錯，但還是很虛弱沒有力氣，暫時無法復工，不過他認為王月是很有福報的人，「我一開始聽到消息很驚訝，透過中間人才聽到她當時還好人不在家裡，她是開車撞到花圃引起人家注意，如果她倒在家裡悶不吭聲，多倒個半小時沒人發現，再看到就來不及，搞不好她就是下一個小鬼了。」

廣告 廣告

曾國城接著表示：「這要怎麼說呢？你有發生事情不能開車，但她偏要開車一定要去，因為她覺得自己不對勁，她要開車去找醫生自己處理，馬上解決這個問題，所以她堅持要開車，但她實在不行就撞上了，才被發現不舒服，所以她是很有福報的人，給她一點時間會好起來的。」

更多三立新聞網報導

三立尾牙登場！董事長張榮華霸氣出手 豪發88萬8千大紅包1人獨得

58歲夏禕宣布當阿嬤！首帶6歲外孫女公開露臉 被問「感情現況」鬆口了

是否續約味全龍當小龍女？李多慧首公開露臉全招了 最新動向曝光

捐兒福29萬台幣遭郁方開轟！李雅英道歉揭「關鍵主因」 聲明全文曝光

