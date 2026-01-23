60歲王月昏迷5天2度開顱！女兒鬆口近況 好友「揪公證」立刻被抓包

陳鴻（右圖右）公開王月開顱後的休養近況。翻攝FB@陳鴻、翻攝FB@王月（月姐）

60歲的資深演員王月去年11月在家中不慎跌倒撞到頭，引發腦出血緊急開顱，還在加護病房昏迷了5天，並再度進行「顱骨復原」手術。讓外界十分憂心，所幸她的好友陳鴻今（23日）凌晨在臉書捎來好消息！

王月術後休養近況曝光

陳鴻今在臉書曬出與王月的合照，感性分享「可以相知相惜的老朋友比什麼都重要。」更公開與王月女兒的對話訊息，王月的女兒透露媽媽目前的狀況都好，只是體力上還需要時間恢復。她對陳鴻說道：「再讓媽媽好好休養一陣子，我想年後會更好，就可以跟可愛的鴻哥抱一抱了。」還俏皮地轉述王月的話，「媽媽說：她愛你唷。」

陳鴻公開與王月女兒的聊天記錄。翻攝FB@陳鴻

王月去年底動了開顱手術。翻攝FB@王月（月姐）

王月女兒報平安全網安心！揪出陳鴻玩笑話

王月女兒的一席話，讓陳鴻終於放下心頭大石，還跟著一起開玩笑，打趣說年後要揪王月去「地政事務所」公證，笑說：「我會等她的。」網友、粉絲也跟著鬆口氣。

網友還揪出陳鴻的玩笑話說：「要公證跑錯地方了啦！地政是管土地房屋的。」還有人說：「王月姊姊快快好起來，鴻兒要帶你去地政事務所把房產都登記給妳。」



