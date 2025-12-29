60歲王月自曝動開顱手術！昏迷5天「頭蓋骨少一部份」 Lulu發文集氣：一定沒問題的

王月昨（29日）晚間在臉書發文，透露自己於11月26日在家中不慎暈倒，頭部撞擊地面，被緊急送醫並接受開顱手術。（翻攝自王月 臉書粉絲專頁）

60歲資深女星王月昨（29日）晚間在臉書發文，親自透露近一個月來的身體狀況，坦言自己於11月26日在家中不慎暈倒，頭部撞擊地面後當場昏迷失去記憶，情況危急，隨即被緊急送醫並接受開顱手術，清除腦內血塊搶救。

王月透露，由於自己頭蓋骨暫時取下，導致腦部直接承受大氣壓力，使得每日呼吸與行動都變得格外吃力。（翻攝自王月臉書粉絲專頁）

術後昏迷5天 頭蓋骨取下呼吸困難

王月透露，手術過程順利，但術後仍在加護病房昏迷長達5天，直到12月3日才轉入一般病房。她表示，由於自己頭蓋骨暫時取下，導致腦部直接承受大氣壓力，「每一天、每一口呼吸都變得很困難」，並預計於本週再接受「顱骨復原」手術，「不知是不是還有這麼多的幸運，可以度過，心中有不安，也有更多感恩。」

感謝家人朋友陪伴 「傷得比想像中輕就是奇蹟」

回憶當時狀況，王月提到兒子在手術前簽下生命急救同意書，而身在釜山的女兒得知消息後，第一時間改機票返台陪伴，成為她最重要的後盾。她感性表示，雖然仍會感到不安、掉淚，也會思考是否還有遺言未交代，但更多的是對醫療團隊、家人與朋友的感謝。

廣告 廣告

這段生死交關的經歷，也讓王月對生命有了新的體悟。她表示，醫生說這是一場髗骨受傷，造成最小傷害的意外，「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕。」她也呼籲大家珍惜生命每一刻，將祝福送給正在與病痛對抗的人。

Lulu發文集氣 齊為王月祈福

與王月合作舞台劇的女星Lulu（黃路梓茵）也發文替她集氣，呼籲大家以各自的方式為她祈禱平安，「我知道月姐一定沒問題的。」，並相信她一定能順利度過下一個關卡，「月姐儘管好好休養，隨時回來等妳給我們演出筆記喔，愛你。」。

更多鏡週刊報導

曹西平驟逝！享壽66歲 2天前地震文報平安成最後身影

演唱會、旅行都被拍！林俊傑認愛七七 戀愛時間軸一次看

共軍環台軍演 賴清德晚間發聲：請大家安心