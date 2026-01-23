60歲王月頭撞地昏迷！2度動開顱手術搶命 女兒鬆口「最新病況」

記者蔡維歆／台北報導

陳鴻透露王月近況。(圖／翻攝自臉書）

60歲資深藝人王月逾1個月未更新社群動態，透露上月26日在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊，「頭蓋骨少了一部分」。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，王月在加護病房昏迷5天後甦醒，12月底再一次動手術將頭蓋骨復原。好友主持人陳鴻近日表示聯繫上王月的女兒，揭露王月2度手術的近況。

王月緊急送醫接受開顱手術取出血塊。（圖／翻攝自王月臉書、資料照）

王月經歷重大手術後，目前仍在復原階段，女兒代為回訊息給陳鴻，內容提到：「媽媽的狀況都好，但就是體力還需要時間復原。現在媽媽都跟我住在一起，別掛心喲。再讓媽媽好好休養一陣子，我想年後會更好，就可以跟可愛的鴻哥抱一抱了。」王月也透過女兒像老友喊話：「愛你喲。」

女兒也透露，目前與王月住在一起，不用擔心沒人照顧的問題，「再讓媽媽好好休養一陣子，我想年後會更好，就可以跟可愛的鴻哥抱一抱了」，更轉達王月的話：「媽媽說：她愛你呦。」陳鴻則有感而發，「我們年紀大了，不要再為了什麼理想往死裡整，天天為了劇團燒腦搞裡頭，也不要擔心被笑理光頭，只要我們這幾個聊得來的老傢伙都活得好好的就足夠，懂自重的人，不等生病了才想起保養，而是把每一個天亮，都當作是生命的禮物」。

