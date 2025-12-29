60歲王月驚吐動開顱手術！震撼病床照曝光 頭蓋骨少一塊「每口呼吸都困難」

王月（左）透露自己動了開顱手術。翻攝王月臉書

60歲的資深演員王月是劇場大師李國修遺孀，在李國修冥誕前夕，王月在臉書上發文透露自己動了開顱手術，並曝光理光頭躺在病床上的照片，形容：「這一個月我得了一個大病，對我來說非常不容易。」

王月提到，11月26日時，她在家不慎暈倒，「頭撞地之後，我就當場昏迷沒了記憶，還好我遇到了好多貴人即時送至醫院動了開顱手術把血塊拿出救治。」兒子在手術前簽下「生命急救同意書」，女兒當天在釜山也立即改了機票回台北。

好在手術順利，王月在加護病房昏迷5天，於12月3日轉到一般病房，得知頭蓋骨少了一部分，她形容：「每一天、每一口呼吸都變得很困難。請教了醫生，才知是因為沒有頭蓋骨，腦部直接受壓大氣壓力，就會發生這些狀況，等頭蓋骨蓋回去就會好很多。」

王月（左二）在醫院幫女兒妹子（右）慶生。翻攝王月臉書

即將接受「顱骨復原」手術！王月感謝親友祝禱

雖然過程艱辛，但王月表示：「醫生告訴我，我真的很幸運，這是一場髗骨受傷，造成最小傷害的意外。我才懂了，奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前知足，想把這段路上收到的祝福與力量，送給所有正在與身體共戰、與恐懼同行的人。」

王月透露這周將接受「顱骨復原」手術，「不知是不是還有這麼多的幸運，可以度過，心中有不安，也有更多感恩。」並提到：「深深謝謝那些為我禱告、為我點燈、為我默默祝福的親朋好友們，無論是信仰、心念，還是彼此的牽掛，我都深深感受到被接住的力量。」



