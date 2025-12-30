60歲王月驚爆開顱「昏迷5天、頭蓋骨少一塊」 倒地3疑似原因曝光

60歲舞台劇演員、藝術總監王月29日晚間透過社群平台驚曝，她於11月26日在家中不慎暈倒，頭部重擊地面後當場昏迷失去記憶，緊急送醫後立即接受開顱手術取出血塊，術後在加護病房昏迷長達5天，直到入院第8天才轉至普通病房。

王月29日晚間透過社群平台驚曝11月底不慎昏倒撞頭，因此進行開顱手術，所幸目前一切健康。（圖／王月臉書）

根據三軍總醫院衛教資料指出，突然失去意識的病人可分為猝死、昏厥、昏迷等3種類型。

猝死：心跳突然停止，全身循環停止，無呼吸、無脈搏。

猝死也就是病人的心臟突然停止跳動，或是呈現致死性心律不整，也就是所謂的心室纖維顫動。此時會發現病患不呼吸，失去胸部起伏，頸動脈處也摸不到脈搏搏動，這個時候就必須開始操作人工心肺復甦術（CPR）。

昏厥：有呼吸心跳，但腦部血流暫時失去灌流，幾秒或幾分鐘後就會甦醒。

因為血壓突然下降，或心跳突然變慢，造成腦部暫時的血流不足，使得大腦暫時失去功能。昏厥就像大腦重開機一樣，幾秒鐘後重開機就甦醒了。

昏厥很多時候有著前兆症狀，患者會形容頭暈、冒冷汗、心悸、噁心、臉色發白、視力模糊、眼前突然一片漆黑或一片光明，感覺快要昏倒的樣子，然後醒來後沒什麼不適。也是國人常說的休克、暈倒或昏倒。病人突然昏倒但呼吸心跳都穩定，外觀看起來就像睡著一樣。

●昏迷：有呼吸心跳，但大腦醒覺功能因本身或是其他原因受到抑制，呈現持續性的意識喪失。

王月透露，本週將再接受「顱骨復原」手術，她坦言心中仍有許多不安、會忍不住掉淚，但也有很多的感恩，也會想到「我是不是還有什麼遺言沒有交代」。(圖/王月臉書)

王月在社群平台上表示，事發當時所幸遇到許多貴人即時伸出援手，將她緊急送往醫院。她事後得知，當時情況相當危急，兒子在手術前簽下生命急救同意書，而在釜山的女兒則第一時間立刻改機票飛回台北。

王月透露，本週將再接受「顱骨復原」手術，她坦言心中仍有許多不安、會忍不住掉淚，但也有很多的感恩，也會想到「我是不是還有什麼遺言沒有交代」。她在文中特別感謝一直給予幫助和鼓勵的朋友，雖然目前沒有太多體力可以一一好好感謝，但請務必接收她的萬千謝意。

面對這場突如其來的人生關卡，王月感慨表示，一路能撐過來真的太幸運。醫生告訴她，這是顱骨受傷造成最小傷害的意外，讓她領悟到「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前知足」。

據統計，台灣65歲以上的老人中，每6人就有1人有跌倒撞傷經驗，年長者跌倒更有50%機率撞擊到頭部，造成腦創傷。由於腦部受傷是不可逆，不管何種原因而讓腦部受傷，最好立刻送醫處理，通常醫院會進行血液檢查、電腦斷層、心電圖、功能性核磁共振掃描等檢測，並用「昏迷指數」評估腦損傷的嚴重程度。

