60歲王月「在家頭撞地昏迷！」緊急送醫動開顱手術 隋棠、郁方發聲了

娛樂中心／綜合報導

王月在家不慎暈倒頭撞地當場昏迷，被緊急送至醫院動了開顱手術，隋棠、郁方也暖心留言了。（圖／翻攝自王月、隋棠、好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

60歲的王月是已故劇場大師李國修的遺孀，出道演藝圈數十載的她，日前在家不慎暈倒，頭撞地之後，當場昏迷沒了記憶，被緊急送至醫院動了開顱手術把血塊拿出救治。兒子也在手術前簽下「生命急救同意書」，手術順利，之後在加護病房昏迷了五天。如今頭蓋骨少了一部分，每一口呼吸都變得很困難。消息一出，好友郁方、隋棠也暖心留言了。

王月在加護病房昏迷了五天，如今頭蓋骨少了一部分，每一口呼吸都變得很困難。（圖／翻攝自王月臉書）

王月今在社群發文，這一個月我得了一個大病，對我來說非常不容易。11/26在家不慎暈倒，頭撞地之後，我就當場昏迷沒了記憶，還好我遇到了好多貴人即時送至醫院動了開顱手術把血塊拿出救治。兒子也在手術前簽下「生命急救同意書」，女兒當天在釜山也立即改了機票馬上回到台北。手術順利，之後在加護病房昏迷了五天，八天後12月3日才轉到一般病房，也因此知道原來頭蓋骨少了一部分，每一天、每一口呼吸都變得很困難。請教了醫生，才知是因為沒有頭蓋骨，腦部直接受壓大氣壓力，就會發生這些狀況，等頭蓋骨蓋回去就會好很多。

廣告 廣告

王月在加護病房昏迷了五天，如今頭蓋骨少了一部分，每一口呼吸都變得很困難。（圖／翻攝自王月臉書）

王月接著寫道， 我這週我將接受「顱骨復原」手術，不知是不是還有這麼多的幸運，可以度過，心中有不安，也有更多感恩。雖然還是會掉淚，心中會常想著我是不是還有什麼遺言沒有交代，但其實⋯我最想說的是一直給我幫助和鼓勵的朋友，雖然我現在沒有太多的體力可以一一好好的感謝您們，但請一定要接收我的萬千謝意。但也正是在這樣的時刻，我才明白，人生裡有些關卡，並不是我們選擇的，而是生命，在某一刻，輕輕轉了一個彎。這樣的轉彎，有一個名字，叫做「生命際遇」。

王月最後寫道， 醫生告訴我，我真的很幸運，這是一場髗骨受傷，造成最小傷害的意外。我才懂了，奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前知足。

PO文一出，好友郁方也暖心留言「姐！我們愛你！期待你早日回歸帶領我們！健康平安。」隋棠也回應「最大的祝福給最大愛的月姐，一定會平平安安，早日康復愛妳。」

更多三立新聞網報導

飯糰大媽11年前是「神獸級AV女優！」 老司機噴淚複習：她真的無敵

館長健身「沒拿好槓鈴」重擊胸口身亡！起身幾秒內倒地 監視器畫面曝

越南男生「3大缺點」令她不敢結婚！ 當地美女「睡台灣男一晚」閃嫁

黑男街訪日本爆乳留學生！她自曝只愛「大XX」的男生 脆被神出了

