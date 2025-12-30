60歲王月「暈倒重擊頭部」緊急送醫搶救！動開顱手術昏迷5天：每口呼吸都變得困難
60歲舞台劇演員王月29日透過臉書，坦言自己近1個月來歷經一場生死關卡。她11月26日在家中不慎暈倒，頭部重擊地面後當場昏迷、失去記憶，緊急送醫後立刻接受開顱手術，撐過加護病房昏迷5天，直到12月3日才轉入一般病房，如今仍需面對後續的顱骨復原手術。
王月在貼文中寫下：「這一個月我得了一個大病，對我來說非常不容易。」她回憶，當天因頭部重創被送醫，動刀取出腦部血塊，才保住一命。手術前，兒子簽下「生命急救同意書」，人在釜山的女兒得知消息後，也立刻改機票返台陪伴，情況一度相當危急。
雖然手術順利，但王月仍在加護病房昏迷了5天，清醒並轉回一般病房後，才知道「原來頭蓋骨少了一部分」，也因此每天的呼吸與行動都變得特別吃力。她詢問醫師後才明白，是因為腦部直接承受大氣壓力所致，必須等顱骨復原後，狀況才會明顯改善。
這場突如其來的意外，也讓王月重新思考生命。醫師告訴她，這次屬於「顱骨受傷造成最小傷害的意外」，讓她體悟到：「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前知足。」
談到這段時間的心境，王月坦言仍會不安、掉淚，也曾忍不住想著「我是不是還有什麼遺言沒有交代」，但更多的是感謝。她感性表示，這段日子感受到被接住的力量，得知有人替她向不同信仰祈求時，內心多次感動落淚，直言無論是信仰、心念或彼此的牽掛，都讓她深刻感受到支持。她寫道，這樣的人生轉折，「有一個名字，叫做生命際遇」。
面對即將進行的顱骨復原手術，王月坦承心中仍有不安，不確定是否還能擁有同樣的幸運，但她仍選擇把這段路上收到的祝福，送給所有正在與身體、與恐懼同行的人。
而30日正好是已故丈夫李國修的冥誕，王月也罕見吐露最深的心聲，寫下：「明天是國修的冥誕，最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願。」文末，她也向大家送上祝福，希望歲末年終「平安再平安」，貼文曝光後，湧入大量網友留言替她集氣，祝福手術順利、早日康復。
