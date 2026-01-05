60歲王月一跌換來開顱急救！昏迷5天醒來喊「若有事，國修務必來接我」…防跌5關鍵＋3救援必學
60歲女星王月日前在家跌倒撞傷頭部，緊急開顱手術並昏迷多日，所幸撿回一命。
她的親身經歷也再度提醒，居家跌倒對中高齡族群而言，往往不是小意外，而是可能危及生命的重大風險，也凸顯平時如何做好居家防跌，以及意外發生時該如何正確應對的重要性。
以下整理出居家安全防跌的5大關鍵及跌倒後的3步驟救援方法，讓你和家人都能更安心！
王月撞頭！緊急開顱昏迷5天
60歲女星王月於今日（12/29）在臉書透露，她於11月26日在家暈倒撞到頭顱，當場昏迷失去記憶，所幸及時送醫開刀取出血塊。
情況緊急，王月兒子簽下「生命急救同意書」，女兒當時人在釜山，也立刻改機票返台。手術後她在加護病房昏迷5天，8天後才轉至一般病房。王月表示，因少了部分頭蓋骨，每天連呼吸都很困難，醫師解釋是腦部直接承受大氣壓力所致，預計本週再手術將頭蓋骨蓋回，狀況可望改善。
萬芳醫院許秉閎醫師團隊也告訴她相當幸運，這是在顱骨受傷意外中傷害最小的案例。王月感嘆：「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次更知足。」
面對生命無常，她坦言仍會不安、掉淚，若能許下遺願，最想對亡夫李國修說：「如果我發生什麼事，請一定來接我。」最後仍不忘幽默表示：「在家是不是也要戴安全帽了？」
老人在家跌倒
根據衛生福利部112年死因統計顯示，跌倒是65歲以上長者事故傷害死亡原因的第2位（每10萬人26.4人）；台北市政府社會局「113年台北市老人生活狀況調查」結果更顯示，60歲以上市民每7人就有1位曾在過去一年有跌倒經驗（約佔14％）。
而死因常不直接是跌倒本身，而是骨折（特別是髖骨、腰椎、手腕）、腦出血等嚴重併發症，以及骨質疏鬆、肌少症、行動力下降、多重用藥、慢性病和視力不良等問題加劇，導致長期臥床、感染、肺栓塞等，使死亡率大幅提高，尤其是高齡長者跌倒後一年內死亡率可達20%以上。
國健署更提醒，65歲以上長者自述前一年有跌倒經驗更高達1/6。居家環境中最常見的跌倒熱點並非浴室或廚房，而是臥室（35.6%）、客廳（30.8%），浴室（17%）只排第3位。
導演吳念真就曾表示自己住了20幾年的獨棟別墅，「光是樓梯就有52階」，他跟太太都曾在樓梯跌倒過，最後為了健康考量而換房。
延伸閱讀：
72歲吳念真住透天「樓梯跌倒2次」，換住8000萬大樓…跌倒成熟齡第2大死因，7症狀自我檢測
居家生活安全與跌倒救援3步驟
為了讓家中環境降低潛藏危機，居家照護平台優照護給出以下建議，民眾不妨從下面這些地方開始做起：
1、家具擺設盡量簡單，減少阻礙物品，動線清楚明確。
2、有高低落差的和室宜避免。
3、床邊桌上應有電話、桌燈（或手電筒）、呼叫鈴，水杯，以易於長輩取用。
4、衣櫥高度盡量讓長輩能直接取放，不須踮腳或墊椅子才能拿到。
5、除了地板要有防滑措施，浴缸內也應具備，浴缸高度最好低於膝蓋。
若發現長者不幸跌倒，則可依照以下3個步驟進行救援：
1、不要慌張、不要急著將長者拉起身，否則可能造成長者傷勢加重或有生命危險。
2、檢查長者是否還有意識，以及受傷或出血等狀況。
3、若長者意識不清或大量出血，應盡快叫救護車並緊急送醫。
