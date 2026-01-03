60歲男心臟手術併發症癱瘓 亞東醫靠高壓氧急救命

60歲的張先生接受一次微創心臟手術，手術雖順利結束，但醒來後卻突然左側肢體完全無力、眼球活動異常，意識隨即陷入昏沉。亞東醫院醫療團隊迅速判斷為術後併發的腦部缺氧或氣體栓塞，啟動高壓氧治療。在短短兩次療程後，張先生從動彈不得恢復到手指能動、左腳能抬，兩週後更已開始練習站立，成功逆轉了可能致殘的神經損傷。

手術成功非終點 併發症才是挑戰

亞東醫院高壓氧中心主任張厚台醫師指出，張先生因二尖瓣逆流入院接受微創手術，術後突發的神經功能障礙，是心臟手術中令醫護最為緊繃的併發症。心臟手術後因循環變化，極短時間內可能產生氣體栓塞，這類損傷進展極快。

廣告 廣告

「高壓氧不是最後的手段，而是急性期的關鍵介入。」張厚台醫師說明，張先生在第一時間被送入高壓氧艙，在高壓環境下吸入100%純氧，讓氧氣大量溶解於血漿、提升組織含氧量並縮小氣體栓塞的體積，才得以搶在腦組織永久壞死前，保住他的神經功能。

高壓氧成心臟醫療「神隊友」

過往民眾多認為高壓氧用於治療傷口，但近年國際研究與亞東醫院的臨床經驗顯示，它在心臟醫療中扮演的角色正持續擴大。張厚台醫師分享，根據英國隨機對照試驗，心臟繞道手術病人若合併高壓氧預處置，心肌損傷指標會下降，且能縮短加護病房住院天數；最新研究更指出，合併高壓氧治療能提升心臟射出分率（LVEF）約4.16%，讓心臟功能恢復得更快、更穩定。

張厚台主任表示，從急性心肌梗塞到術後恢復期，高壓氧能減少發炎反應、促進細胞修復，不僅在急救時刻「搶命」，更是病人術後康復、重回日常生活的關鍵夥伴。

為了讓像張先生這樣的個案不再錯失黃金治療期，亞東醫院高壓氧中心整合了醫師、護理及呼吸治療團隊，並配備德國進口多人艙與單人艙。中心目前針對冠狀動脈疾病、心臟手術前後照護、心臟衰竭及腦血管後遺症等提供完整療程。

「時間就是生命，搶回一分一秒，就是替病人多留一條生路。」張厚台主任強調，高壓氧不只是一項醫療技術，更是醫療團隊守護病人的承諾。正如張先生現在已能坐輪椅、練習吞嚥與站立，這項技術讓危急後的病人，有機會重新回到原本的日常軌道。