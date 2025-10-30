60歲男打嗝「12小時後竟爆腦幹出血」 醫：忽略3症狀

一名60多歲男子因持續打嗝，隨後出現劇烈眩暈及步態不穩，經醫師檢查後確診為腦幹缺血，屬於腦血管疾病的一種。衛生福利部桃園醫院神經內科兼任主治醫師邱詡懷提醒，若打嗝同時伴隨眩暈、步態不穩、聲音沙啞或吞嚥困難等症狀，不應僅視為胃食道逆流，可能是腦幹缺血的早期警訊，應盡速就醫。

男子一開始只是不停打嗝，病情在短短12小時內迅速惡化，最終導致腦幹缺血。 （圖／Photo AC）

邱詡懷在臉書發文分享這名患者的病例，指出該男子一開始只是突然不停打嗝，沒有頭痛、暈眩或手麻等不適症狀。然而，6小時後他開始出現劇烈眩暈，導致步態不穩，病情在短短12小時內迅速惡化，演變為「外側延髓症候群」。進一步檢查發現，患者左側椎動脈血管壁裂開，血液滲入血管壁形成阻塞，最終導致腦幹缺血。

邱詡懷解釋，動脈剝離是指血管內層破裂，血液滲入血管壁形成血腫並壓迫血流，進而導致中風。這種情況常見於頸動脈或椎動脈，好發於年輕或中壯年族群。常見警訊包括突然出現單側頭痛或頸痛、頭痛合併眩暈、複視或打嗝。他特別強調，若沒有高血壓、糖尿病等慢性病史，卻突然出現中風症狀時，更應提高警覺。

建議落實居家自我量測血壓，遵循「7-2-2原則」：連續7天量測、早晚各一次、每次量兩遍。 （示意圖／Pixabay）

台灣腦血管疾病長期位居國人十大死因第4位。衛福部國健署長沈靜芬在「健康久久」網站提醒民眾，腦血管疾病的危險因子包括三高（高血壓、高血糖、高血脂）、心房顫動、運動量不足、肥胖、吸菸、過量飲酒及家族病史等多項因素。

沈靜芬呼籲民眾應定期進行健康檢查，並落實居家自我量測血壓，遵循「7-2-2原則」：連續7天量測、早晚各一次、每次量兩遍。她強調，建立健康生活習慣是預防中風的關鍵，包括低油、低鹽、低糖、高纖的均衡飲食；每周至少進行150分鐘中強度運動；維持身體質量指數（BMI）在18.5至24之間；戒菸、節制飲酒，並積極治療慢性疾病。

