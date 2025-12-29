60歲男早餐必喝一款湯 竟得大腸癌！醫：鹹酥雞和酒也危險
60多歲男早餐最愛喝牛肉湯，糞便潛血陽性竟檢出大腸癌！研究發現，每天食用100克的紅肉則會增加17％大腸癌的風險，醫師提醒最好減少吃紅肉的頻率和攝食量，另外也提醒，許多大腸癌病患最常吃的食物是鹹酥雞和酒，這兩樣也是大腸癌的超級致癌殺手。
大腸癌已經連續多年成為台灣發生率第一位的癌症，肝膽腸胃科醫師陳炳諴在節目《醫師好辣》中分享案例，60多歲有三高的男病患，一直控制得很好，因胃食道逆流就醫，糞便潛血檢查呈現陽性，立刻安排做大腸鏡，發現有顆2.5公分大小的息肉，切片確診大腸癌，原來該名男子天天早餐都愛吃牛肉湯，所幸發現得早。
紅肉含有血紅素鐵 易引發腺瘤型息肉
陳炳諴說明，這名60多歲男子每天早餐都要喝南部知名的牛肉湯，紅肉中含有的血紅素鐵、特殊糖分子等，在氧化過程會產生一些自由基，破壞細胞裡面的DNA，容易引起腺瘤型息肉，而這型息肉很容易演變成大腸癌，因此不建議吃太多紅肉。
台安醫院大腸直腸科主任糠榮誠表示，大腸直腸癌是多發性的危險因子，而紅肉確實是已知容易誘發大腸癌的風險因子之一。偶爾吃一點紅肉，或許會小幅增加罹癌風險，可是每天都喝一碗，機會就真的高很多。
根據國際癌症研究總署的研究發現，每天食用50克的加工肉品會增加18％大腸癌的風險，每天食用100克的紅肉則會增加17％大腸癌的風險。糠榮誠說，如果有息肉體質，每天吃超過100克紅肉得大腸癌的風險是一般人的2.4倍。
吃紅肉快搭配蔬果抗氧化 降低罹癌風險
不過比起加工紅肉，如果是單純清燉的牛肉湯，糠榮誠認為應該還沒有那麼危險，紅肉最危險的還是採用燒烤的烹調方式，最容易產生致癌成分，可能是他吃的頻率和吃的量比較大。
另外，如果在吃牛肉湯的時候，配合其他的蔬菜水果，也就是一些抗氧化的食物配合著吃，可以降低罹癌風險。糠榮誠舉例，美國人吃牛排的時候，通常會配著洋蔥和番茄，這兩種蔬食都擁有很強的抗氧化作用，能夠幫助減少有害的毒素。
鹹酥雞、酒精也是大腸癌高風險因子
糠榮誠說，比起牛肉湯，其實他詢問臨床上接到的大腸癌患者，最常吃的食物，其實是「鹹酥雞」和「酒」，根據研究顯示，鹹酥雞經過油炸，會釋放多環芳香碳氫化合物和多種醛類，增加致癌風險。
而酒精也被證實和多種癌症有關，根據研究發現，如果每天喝10克會增加4至7倍罹患口咽癌、喉癌、食道癌的風險；每天喝50克會增加1.5倍罹患肝癌、大腸癌、直腸癌、女性乳癌的風險。
定期篩檢才能預防大腸癌
糠榮誠說，除了吃進的食物有風險以外，很多人本身就有大腸息肉和大腸癌體質，不管吃什麼食物都有罹患大腸癌的風險，所以除了要健康飲食以外，更重要的是要注意「定期篩檢」。
一般無症狀的民眾可以透過糞便潛血檢查，初步篩檢有無腸道健康的問題，而國民健康署目前有補助45至74歲民眾，和40至44歲具家族史民眾每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，如果檢出糞便潛血，則需進一步進行大腸鏡檢查。
對於大腸癌高風險族群，糠榮誠建議要比一般人更密集追蹤，定期篩檢大腸癌，剛切除息肉或早期大腸癌者，一開始可能每三個月到六個月就要再檢查一次。如果都沒問題可改成每年檢查一次，如果都沒問題，大概三年做一次，再也沒問題的話，則可以五年做一次。糠榮誠也提到，醫院裡也有20幾歲來體檢就已經發現一期的大腸癌。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源．諮詢專家／陳炳諴醫師．糠榮誠醫師
