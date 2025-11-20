60歲男沒有胸悶痛！起床「1症狀」急就醫 竟是心梗

記者施春美／台北報導

一名男子莫名低血壓加上嘔吐，經心電圖確診是急性心梗，醫師趕緊將男子轉到急診，以利後續治療。（示意圖／資料照）

提及心肌梗塞，一般人會聯想到胸悶痛、頭暈、呼吸急促等症狀，但醫師劉中平表示，一名60歲男子長期高血壓，某天因起床後就嘔吐數次，緊急就診，檢查發現，男子的心臟已受損，已是急性心梗，因此緊急改送急診治療。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、心臟內科醫師劉中平，在其臉書表示，上述男子是長期高血壓患者，已在其診所治療數年，近一年來未調整藥物，某天上午9時男子匆忙就診，並直呼，一起床就吐了好多次，頭非常暈眩，血壓（收縮壓）僅60多毫米汞柱。

劉中平表示，男子的家屬認為是血壓藥物導致上述症狀，但男子當天早上並未服藥，且他長期血壓（收縮壓）都控制在130毫米汞柱左右，更何況大部分噁心嘔吐的患者血壓都會上升。

某些心梗會出現腸胃不適症狀：噁心嘔吐、消化不良

劉中平表示，當下他腦中的警鈴大作，莫名的血壓低加上嘔吐，讓他趕緊先幫男子進行心電圖檢查，心電圖顯示，ST波形上升，與之前的心電圖有明顯差別，顯示心臟已受到損害，應該是急性心肌梗塞的表現。因此，劉中平立刻將病患轉到急診，安排後續的緊急處理。

他表示，某些心肌梗塞會以腸胃不適來表現，包括噁心嘔吐、消化不良都可能是心臟病發作的徵兆。因此，民眾若有臨時、莫名的劇烈腸胃症狀，又全身虛脫，建議要立刻就醫檢查病因。

胸腔暨重症專科醫師黃軒曾在其臉書表示，心梗患者之所以會消化道不適症狀，是因為心梗引發的腹部不適可能是因為迷走神經受到影響，這會引發胃腸道的症狀。再者，心臟的缺氧可能引起內臟疼痛的傳導，導致上腹部不適。

