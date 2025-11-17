60歲男疑恍神自撞分隔島翻覆 車頭輪胎全噴飛 駕駛：不記得怎麼發生

男子疑因恍惚未注意路況，自撞分隔島後，整輛車翻覆橫躺在路中央。 圖：翻攝自記者爆料網

[Newtalk新聞] 台北市大安區今(17)日清晨發生一起自撞車禍。一輛休旅車突然衝撞安全島後整台車翻覆，直接側翻橫躺道路，現場車殼零件噴飛散落一地。駕駛人身上多處擦挫傷，一度稱不記得事故發生經過。

台北市辛亥路、復興南路口今日清晨近7時許，一輛休旅車行經台灣大學社會科學院外時，突然擦撞安全島與路樹後整台車翻覆，現場車殼碎片、輪胎噴飛散落一地。大安警分局調查，肇事的60歲吳姓駕駛從北投住家出發，駕車沿辛亥路二段快車道往三段方向，準備前往新北深坑上班。行經台大社科院外路段時，左側車身疑因未注意前方或恍神，擦撞北側安全島與路樹。撞擊力道強大，造成車身凹陷、輪胎脫落，整輛車翻覆橫躺在路中央，路過民眾見狀急忙報警。

警消趕抵現場，吳男全身有多處撕裂傷與擦挫傷，經包紮後由救護車送往醫院救治。不過，案發後男子疑似驚嚇過度，向警方聲稱不記得事故發生經過。警方對其進行酒測，數值為0，駕駛資格正常。

大安警分局呼籲，駕駛人務必保持專注並隨時注意路況，以避免類似事故發生。至於詳細事故原因，仍待進一步調查釐清。







