60歲男皮膚長痘癢到受不了！醫一看驚：尿毒症要洗腎了

一名60歲男子皮膚長出詭異痘痘，伴隨劇烈搔癢就醫，檢查後才發現是尿毒症導致的穿透性毛囊炎，當天確認腎功能已達尿毒症程度，經過一個多月洗腎治療才改善。

一名60歲男子皮膚長出詭異痘痘，伴隨劇烈搔癢就醫，檢查後才發現是尿毒症導致的穿透性毛囊炎。（示意圖，非當事人／pixabay）

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》節目指出，該名男子平時沒有定期健檢習慣，5年前因急性盲腸炎住院時做過抽血檢查，當時醫師就曾提醒他腎功能略有異常，建議轉診至腎臟科追蹤，但男子並未放在心上。

洪永祥表示，男子就診時皮膚呈現蠟灰色澤，眼皮及下肢有明顯水腫，身體輕微碰撞桌角就會出現瘀血。更嚴重的是全身長出類似青春痘的丘疹，伴隨難以忍受的搔癢感，即使抓破皮膚也無法止癢。

男子起初以為是單純皮膚問題，先到皮膚科求診，經皮膚科醫師評估後轉介至腎臟科，當天抽血就發現腎功能嚴重異常，已達尿毒症程度，必須立即進行洗腎治療。

男子抽血就發現腎功能嚴重異常，已達尿毒症程度，必須立即進行洗腎治療。（示意圖／pixabay）

洪永祥解釋，這種穿透性毛囊炎又被稱為尿毒痘，屬於尿毒症造成的非常嚴重症狀，好發於慢性腎衰竭及糖尿病患者。病灶會形成中央呈黑色、凹陷的小丘疹，透過病理切片可觀察到壞死細胞混合變性的膠原蛋白與彈性纖維一起穿透表皮層，因此被命名為「穿透性毛囊炎」。

洪永祥提醒，若民眾發現皮膚出現類似異常症狀，包括蠟灰色皮膚、易瘀血、伴隨劇烈搔癢的痘痘等，務必盡快就醫檢查，切勿輕忽腎功能異常的警訊。

