60歲男長年吃水煮餐竟腦霧 醫曝「低脂不等於健康」：吃對油延緩腦老化

營養醫學專家劉博仁醫師指出，長期只吃水煮餐不僅對三高沒有幫助，反而還會因缺乏優質油脂攝取，使細胞膜流動性降低，影響神經傳導與記憶。（示意圖／Pixabay）

長期奉行低脂、清淡飲食，真的對健康有益嗎？營養醫學專家劉博仁近日指出，臨床上越來越多中高齡族群因過度避免油脂，反而出現記憶力下降、專注力不佳等「腦霧」現象，他提醒民眾預防失智的關鍵不是少吃油，「而是吃對油」。

劉博仁醫師今（23）日在臉書粉絲專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，有一名60歲張姓男子的病歷。張男多年來為避免三高，幾乎不碰油脂，三餐多以水煮、燙青菜為主，卻逐漸出現反應變慢、健忘、精神不濟等症狀，甚至擔心自己罹患失智症。經功能醫學檢測後發現，他體內必需脂肪酸嚴重不足，導致細胞膜流動性下降，大腦猶如「乾枯運轉」。

針對張男的狀況，劉博仁醫師說明，大腦約有六成由脂肪構成，若缺乏優質油脂，神經傳導效率就會下降。不過劉博仁醫師並未替張男開藥，而是要他調整飲食結構，補充特級初榨橄欖油、魚油（Omega-3）及卵磷脂；在短短3個月後，張男自述腦袋變得清晰許多，精神與反應力明顯改善。

除此之外，劉博仁醫師引述2025年刊登於《美國臨床營養學期刊》的研究指出，哈佛公共衛生學院追蹤數萬名中老年人長達15年發現，若將飲食中5%的熱量來源，從飽和脂肪改為植物性單元不飽和脂肪酸，如橄欖油與堅果，可使認知退化速度顯著放緩，大腦年齡平均年輕2至3歲。研究同時發現，單純減少油脂、卻以精緻澱粉補熱量，反而會加速腦部發炎。

劉博仁醫師接著指出，單元不飽和脂肪酸能保護腦血管、降低氧化傷害，而Omega-3中的DHA則是神經細胞膜的重要成分，有助提升訊息傳遞效率、減少慢性發炎。

最後劉博仁醫師建議民眾，可依循MIND飲食原則，將家中油品改為橄欖油或酪梨油，每周攝取2至3次深海魚類、每日適量堅果，同時避免反式脂肪與高糖加工食品。劉博仁醫師也強調，在高齡化時代，保養大腦與延緩老化同樣重要，「每一次進食，都是在為大腦建構未來的地基。」

