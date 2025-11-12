60歲禽獸外公惡形曝光！把6歲小孫女獨關房...強脫褲猥褻又性侵

記者林意筑／彰化報導

外公對孫女伸狼爪。（示意圖／pixabay）

彰化一名60歲的外公與就讀國小一年級的小孫女同住，沒想到外公卻對孫女伸狼爪，趁孫女獨自在房間時將其褲子脫掉，並強制猥褻孫女得逞，事後又緊抓孫女頭部性侵得逞，事後女童母親發現氣得提告，表示「再也不會去找他」。

據判決書指出，民國106年至112年間，年僅6、7歲的女童與母親一同居住在彰化外公家，未料外公竟對小孫女起色心，趁孫女獨自在房間時，將女童的褲子脫去後以生殖器猥褻後性侵得逞，讓孫女嚇得大哭，女童母親得知後決定為女兒發聲提告。

廣告 廣告

經彰化地院審理時，該名外公坦承犯行，而女童母親也表示，沒有要跟女童外公求損害賠償，對刑度也沒有意見，女童跟我一起生活後升生活穩動，只是「不會再去找他」，

法官則認為，外公應對孫女加以撫育、照顧，卻未滿足私慾，利用年幼無知、對被告親情上之依賴，進而營造讓少女難以抗拒的情境猥褻、性交行為，依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑三年六月；又對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑五年六月。應執行有期徒刑六年六月。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國

水淹蘇澳救援畫面曝光！國軍兩棲突擊車進災區 受困2樓民眾爬梯逃生

死狀淒慘！新北男墜谷慘死「虎頭蜂纏滿遺體」 消防噴殺蟲劑驅離

鳳凰颱風雨彈轟宜蘭！變電箱「短路爆炸起火」街道瞬間一片黑

