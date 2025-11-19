60歲科技主管超養生 「1原因」罹2癌還糖尿病
記者施春美／台北報導
除了飲食、生活習慣，壓力與基因也是人會否罹癌的關鍵。醫師張家銘表示，一名60多歲高科技研發主管，近幾年罹患甲狀腺癌、前列腺癌，及輕微糖尿病，細問後得知，男子重視飲食、運動與生活習慣，但工作壓力極大，加上本身這兩種癌症的多基因風險較高，使其更易罹癌。
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，上述男子曾是高科技公司研發主管，事業非常出色，但健康卻亮了紅燈。男子近幾年接連罹患甲狀腺癌和前列腺癌，還有輕微的糖尿病，因此進行全基因檢測，想釐清病因。
張家銘表示，基因檢測顯示，男子基因無重大單基因異常，但其甲狀腺癌和前列腺癌的多基因風險分數確實比較高，但此病還需要後天因素的推波助瀾，才會真正發病。因此，必須找出後天的誘因，才能避免問題重演。
他表示，經細問後發現，該男子從飲食、運動到生活習慣，均無特別異常，直到聊到壓力時，男子坦言，為了讓產品在規定時間內量產，得承受客戶非常大的壓力，真的讓男子喘不過氣來。
張家銘表示，壓力的影響不只是讓人感覺累，長期高壓會壓抑免疫系統，而免疫系統是對抗癌的重要防線。一旦免疫力被壓垮，癌細胞就容易興風作浪。
該男子接受張家銘的看法，他個人也早就發現壓力是主因，最近已開始調整生活，半退休，目前只擔任一家小公司的董事，壓力少了，其健康也跟著好很多。
