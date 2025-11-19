60歲科技主管超養生 「1原因」罹2癌還糖尿病

記者施春美／台北報導

醫師張家銘表示，長期高壓會壓抑免疫系統的功能，進而使人容易罹癌。(圖/取自張家銘臉書)

除了飲食、生活習慣，壓力與基因也是人會否罹癌的關鍵。醫師張家銘表示，一名60多歲高科技研發主管，近幾年罹患甲狀腺癌、前列腺癌，及輕微糖尿病，細問後得知，男子重視飲食、運動與生活習慣，但工作壓力極大，加上本身這兩種癌症的多基因風險較高，使其更易罹癌。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，上述男子曾是高科技公司研發主管，事業非常出色，但健康卻亮了紅燈。男子近幾年接連罹患甲狀腺癌和前列腺癌，還有輕微的糖尿病，因此進行全基因檢測，想釐清病因。

廣告 廣告

張家銘表示，基因檢測顯示，男子基因無重大單基因異常，但其甲狀腺癌和前列腺癌的多基因風險分數確實比較高，但此病還需要後天因素的推波助瀾，才會真正發病。因此，必須找出後天的誘因，才能避免問題重演。

他表示，經細問後發現，該男子從飲食、運動到生活習慣，均無特別異常，直到聊到壓力時，男子坦言，為了讓產品在規定時間內量產，得承受客戶非常大的壓力，真的讓男子喘不過氣來。

張家銘表示，壓力的影響不只是讓人感覺累，長期高壓會壓抑免疫系統，而免疫系統是對抗癌的重要防線。一旦免疫力被壓垮，癌細胞就容易興風作浪。

該男子接受張家銘的看法，他個人也早就發現壓力是主因，最近已開始調整生活，半退休，目前只擔任一家小公司的董事，壓力少了，其健康也跟著好很多。

更多三立新聞網報導

嘴角長水泡≠火氣大 醫揭「慘烈後果」：免疫亂了、最後恐失智

肩頸硬≠忙碌！醫揭「1情況」害血管破裂、血栓：中風接著來

比外套更重要！醫揭「3物」是天冷保暖王：襪子也中

年輕人小心！天冷「1情況」害猝死 重症醫：沒有三高也危險

